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27 января • обновлено в 15:13
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Украина захотела новый статус партнера НАТО: появились подробности

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Украина в случае присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО сможет участвовать в учениях Альянса и сотрудничать с разведками стран-членов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По его мнению, Украина на сегодняшний день имеет больше шансов на членство в НАТО, чем в Европейском Союзе.

"Это очень важная программа Альянса, которая предусматривает несколько направлений, которые особенно для нас интересны. Это участие в учениях, которые открыты только для государств-членов и участников этой программы. Есть определенные учения, которые проводятся только для них. Это углубленный обмен разведывательными данными, к чему мы стремимся, потому что разведка – это наиболее чувствительная сфера, и, если ты углубляешь взаимодействие в этой сфере – открывается больше дверей. Это значит, что тебе доверяют, и ты можешь открывать новые двери. Это такой индикатор доверия", – объяснил вице-премьер.

Кулеба напомнил, что в 2008 году НАТО отказало Украине в предоставлении Плана действий относительно членства в Альянсе. Вместо этого НАТО предоставило Годовую национальную программу, которую выполняет Украина.

"На определенном этапе появилась идея в украинском политикуме подать повторную заявку на План действий по членству. Но юридически и политически это ошибочный шаг. Поэтому эти политические дискуссии угасли, и Верховная Рада приняла заявление, в котором в частности отметила, что она призывает НАТО отреагировать на заявку 2008 года и таки предоставить Украине План действий относительно членства. У нас были очень жаркие дискуссии, но в итоге все сложилось нормально", – рассказал он.

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На вопрос, примет ли НАТО в свои ряды страну, имеющую неурегулированный территориальный конфликт, Кулеба ответил: "Безусловно, если речь идет о военно-политическом блоке, на политическом уровне ситуация в стране и вокруг нее имеет значение. Впрочем, мы понимаем, что членство в НАТО – это процесс, который займет определенное время, и у нас есть достаточно времени для того, чтобы урегулировать все конфликты".

На вопрос, может ли Украина вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС, вице-премьер заявил: "Безусловно. Я все еще считаю, что так и будет".

"Я считаю, что Украина должна быть членом Альянса. И там нет такой ситуации, когда условия вступления могут нас не удовлетворить. Но это вопрос стратегии. Сейчас главная задача – идти к членству. И это в ни коем случае не может подвергаться сомнению. Украина не должна идти куда-либо в другом направлении, кроме как к членству в Европейском Союзе и НАТО", – заключил он.

112.ua

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

Киев попросил у Альянса "начать официальное рассмотрение заявки на получение статуса члена Программы расширенных возможностей". На сегодняшний день статус партнера расширенных возможностей имеют пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года в Украине началось внедрение первых дорожных карт для украинской армии по стандартам НАТО.

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
НАТО
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фил филька
фил филька
аспирант хочет стать профессором? для этого поумнеть надо)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Хлопцы хотят новую позу попробовать. )
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну возьмите их уже хоть куда нибудь!!!))))
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