Украина ввела санкции против беглого олигарха времен Януковича: что это значит

Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Соответствующее решение СНБО от 2 мая 2018 года было опубликовано на сайте президента Украины.

Сергей Курченко Досьє

Данные санкции предусматривают:

блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно данному закону.

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Кроме того, Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и др.

Санкции вводятся на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 годов совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

С марта 2014 года он находится в международном розыске.