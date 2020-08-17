Украина впервые в истории вызвала посла из Беларуси

Министерство иностранных дел Украины вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.

Об этом сказано в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что на такой шаг Киев в отношениях с Минском пошел впервые.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", – подчеркнул Кулеба.

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