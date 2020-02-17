Участники Мюнхенской конференции согласовали 12 шагов по усилению безопасности на территории Украины и в евроатлантическом регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выстраивать с Россией "отношения, основанные на доверии".

Я присутствовал на конференции, я видел, как на столе лежали эти программки. Сразу же поступила информация о том, что якобы Вольфганг Ишингер, извечный президент конференции, отказался от своей подписи под документом и посоветовал отправить эти "12 шагов" в мусор.

Потом утверждали, что "12 шагов" были сняты с сайта конференции, потом – что не были сняты. Скажем прямо: история мутная.

Если посмотреть, что написано вверху этой "писульки", то в числе спонсоров там значится Российский общественный совет по международному сотрудничеству. Вот это, наверное, главное. Думаю, факт спонсорства остальных спонсоров весьма сомнительный. Думаю, главной заинтересованной стороной в этом документе была Россия.

"12 шагов" Мюнхенской конференции по безопасности

Если посмотреть на эти "12 шагов", то в большинстве из них ничего особо токсичного нет. Но написаны они были не для реконструкции Донбасса или других шагов. Главные пункты, на которые нужно обратить внимание – это снятие санкций в результате какого-то прогресса по Минским договоренностям и пункт, посвященный национальной идентичности.

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Повторяется старая история. Украине отказывается в субъектности. Якобы Украина не может решить свои вопросы, в том числе внутренние вопросы межэтнического характера, самостоятельно. Это прозрачный намек на то, что проблемы Донбасса и русскоязычного населения – это проблема Украины, якобы она во всем виновата. Соответственно, виновата в конфликте, а конфликт – гражданский.

Это тезис, на котором, как на трех китах, стоит Кремль и с нее не сходит.

Поэтому понятно, почему этот документ вызвал бурю негодования не только у Петра Порошенко и его команды, которая присутствовала на конференции. Ряд "слуг народа", с которыми мне удалось пообщаться в кулуарах, также были недовольны и недоумевали по поводу происхождения этого документа.

Что касается заявления Макрона, то он включил подход Realpolitik – сухой и прагматичный подход. Он заявил, что среди своих коллег по Западной Европе он не видит никого, кто был бы готов бороться с Путиным один на один или создавать альянс. Поэтому он призвал к диалогу с Россией, без которого, как он считает, никакой прогресс невозможен.

Но эта ситуация разрыва позиции Франции с общезападной позицией типична для французской политики в целом. Это было и при Шарле де Голле, и при Саркози.

Меркель слабеет, Меркель уходит. Назначенная ею преемница Карренбауэр заявила, что не согласна на эту роль. Кто бы ни пришел после Ангелы Меркель, вероятно, этот человек не сможет стать фигурой подобного ей масштаба.

Таким образом, Макрон волей-неволей выходит на роль европейского лидера. Он намекает, что России с Китаем не по пути, что это европейская держава и ей нужен европейский альянс.

Но слишком истерить по поводу этого заявления не стоит. Макрон не раз высказывал жесткую позицию в отношении России. В частности, в отличие от того же Дональда Трампа, который отказывается признать вмешательство России в американские выборы, он сразу сказал: да, Россия продолжит вмешиваться в западные выборы, пытаться дестабилизировать Запад, пытаться совершать свои манипуляции в соцсетях, осуществлять кибератаки и так далее.

Макрон показывает, что как политический деятель он достаточно независим. Поэтому я бы не назвал это разворотом в сторону России на 180 градусов. Здесь картинка сложнее.

Мюнхенская конференция по безопасности

Нужно также учитывать, что во всех европейских державах запрос на жесткую позицию в отношении России уменьшается. Одновременно большой бизнес, в том числе немецкий и французский, ратует за восстановление отношения и за снятие санкций.

В таких сложных условиях Макрон вынужден маневрировать.

Что остается Украине? Продолжать существовать в условиях слабой субъектности. Если это было сложно делать 4-5 лет назад, то сейчас всё становится сложнее и сложнее. Магического решения вопроса нет. Есть только обязательства Украины соответствовать договоренностям с Европой на пути евроинтеграции.

Этой позиции нужно придерживаться, бороться с коррупцией, наводить дома порядок и так далее. К сожалению, нельзя посоветовать Украине чего-то сверхъестественного. Отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность не станет легче.

Но украинским дипломатам нужно активизироваться. Нужно усиливать свое дипломатическое присутствие в Париже, в Брюсселе и так далее, заниматься лоббизмом. "12 шагов", о которых я говорил – как раз свидетельство того, что российские лоббисты не дремлют. Они работают в ПАСЕ, в Мюнхене, в Давосе, всячески продвигают свою повестку дня и подтачивают европейское единство по украинскому вопросу.

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