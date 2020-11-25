Украина в ТКГ предложила провести нормандскую встречу до конца года

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
1,5 т.

  • Украина инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ

  • Украинская делегация потребовала от России расследовать убийство военного ВСУ возле Авдеевки

Украина в ТКГ предложила 'План совместных шагов' по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 25 ноября предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщили в Facebook украинской делегации в ТКГ. Украинская сторона напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности.

В подтверждение готовности продолжить реализовывать договоренности украинская делегация предложила свой "План совместных шагов".

Кравчук принципиально потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

Также укаринская сторона предложила провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандской формате. Она должна подвести итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

Кроме того, украинская делегация инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором предложила рассмотреть следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц,

- разблокировка российской стороной работы КПВВ,

- финализация договоренности о 19 участках разминирования,

- финализация договоренности о 4 новых участка разведения,

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

- обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Также украинская делегация потребовала от России расследовать убийство военного ВСУ возле Авдеевки, которого застрелил вражеский снайпер.

25 ноября прошло заседание ТКГ
Украина предложила "План совместных шагов"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Леонид Кравчук заявил, что план по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация представила в ТКГ, может стать причиной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

  • Также он подтвердил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.

  • Помимо этого, Кравчук рассказал, что Украина подготовила документы на обмен 11 пленных с ОРДЛО.

УкраинаМинские договоренностиТрехсторонняя контактная группаЛеонид Кравчук