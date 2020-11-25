Украина в ТКГ предложила провести нормандскую встречу до конца года
Украина инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ
Украинская делегация потребовала от России расследовать убийство военного ВСУ возле Авдеевки
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 25 ноября предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки".
Об этом сообщили в Facebook украинской делегации в ТКГ. Украинская сторона напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности.
В подтверждение готовности продолжить реализовывать договоренности украинская делегация предложила свой "План совместных шагов".
Кравчук принципиально потребовал от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.
Также укаринская сторона предложила провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандской формате. Она должна подвести итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения.
Кроме того, украинская делегация инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором предложила рассмотреть следующие вопросы:
- освобождение удерживаемых лиц,
- разблокировка российской стороной работы КПВВ,
- финализация договоренности о 19 участках разминирования,
- финализация договоренности о 4 новых участка разведения,
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,
- обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.
Также украинская делегация потребовала от России расследовать убийство военного ВСУ возле Авдеевки, которого застрелил вражеский снайпер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук заявил, что план по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация представила в ТКГ, может стать причиной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.
Также он подтвердил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.
Помимо этого, Кравчук рассказал, что Украина подготовила документы на обмен 11 пленных с ОРДЛО.