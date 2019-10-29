"Война и агрессия": Украина "размазала" Россию в ООН

Россия выборочно относится к своим обязательствам по международному праву, пренебрегая всемирно признанными нормами.

Об этом идет речь в выступлении делегации Украины на заседании Шестого комитета ГА ООН по случаю 70-й годовщины Женевских конвенций. Текст речи опубликован пресс-службой постоянного представительства страны в организации.

Дипломаты отметили, что признание мировым сообществом необходимости обеспечить защиту народов всех стран во время войны привели к принятию четырех Женевских конвенций и их протоколов.

Генеральная Ассамблея ООН Коллаж

Эти документы привели к "усилению защиты каждого человека от бедствий войны". "Ратификация и их признание почти каждым государством мира сделали принципы и правовые нормы, закрепленные в этих конвенциях, признанными обычным международным гуманитарным правом", – сказано в тексте.

"В этих обстоятельствах мы глубоко сожалеем о практике одного конкретного государства-члена ООН – Российской Федерации – "подбора" своих обязательств по международному праву", – добавили дипломаты.

Представители Украины напомнили, что недавно в России заговорили об отказе от договора о правах мирного населения во время войн в рамках Четвертой Женевской конвенции.

"Служит ли это решение укреплению нашей коллективной задачи по обеспечению выполнения МГП [международного гуманитарного права] или улучшению обращения с защищаемыми лицами? Ответ очевиден", – отмечается в сообщении.

Отозвав декларацию о признании данных прав, как подчеркнули дипломаты в ООН, государство демонстрирует свое пренебрежение к МГП и пытается избежать ответственности.

"В 1949 году мир признал важность защиты людей от самых тяжелых военных действий. К сожалению, 70 лет спустя Россия приносит новые подходы современной сущности войны и агрессии.

Мы считаем, что празднование значимости Женевских конвенций и протоколов к ним должно заключаться во всеобщем и безоговорочном уважении и практическом осуществлении этих краеугольных международных документов", – заключили в сообщении.

Выступление представителя Украины ukraineun.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе страны из международного договора о правах мирного населения во время военных действий.

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