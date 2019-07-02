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Украина в ЕС и НАТО: Зеленский сделал заявление

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил курс государства в Европейский союз и НАТО.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщили в пресс-службе Офиса Зеленского.

"Президент подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным и высказал надежду на будущую активность взаимодействия с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны", – говорится в сообщении.

Зеленский и Фриланд

Зеленский и Фриланд

Пресс-служба Зеленского

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Визит Зеленского в Канаду: Украине посоветовали не рассчитывать на "серьезные подвижки"

Также украинский президент подчеркнул важность сотрудничества с Канадой против российской агрессии.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Канаду. У него запланированы встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, руководством Конгресса украинцев Канады и другие мероприятия.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
К визиту Зеленского в Канаду. Оказывается, чтобы Украина стала процветающей страной, надо довести количество граждан, проживающих в ней, до количества украинцев, проживающих в Канаде.
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Cherednichenko Svetlana
Cherednichenko Svetlana
Мандеть не сеять и не мешки ворочать.
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Питон Каа
Питон Каа
Не туда поехал и не с теми встречается ибо судьба Украины другими и в другом месте решается.
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Cherednichenko Svetlana
Cherednichenko Svetlana
Питон Каа, мандеть не сеять и не мешки ворочать.
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