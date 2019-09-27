"Украина становится заложницей": Климкин высказался о скандале с Трампом и Зеленским

Скандал вокруг президента США Дональда Трампа несет серьезную угрозу для Украины.

Экс-глава МИД Павел Климкин считает, что Киев попал в очень сложную ситуацию после разглашения телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает ВВС.

"Мы попали в ситуацию, когда Украина становится заложницей внутренней политики США, которая сама по себе не простая, которая является жизненно важной для нас в смысле сохранения двухпартийной поддержки", - сказал дипломат.

По его словам, Зеленский хотел понравиться Трампу, что "абсолютно нормально во время первого телефонного разговора".

"Я считаю, что тактика Зеленского в основном была правильная, я считаю, что он не сказал ничего катастрофического. Он по просьбе Трампа пообещал процесс, а не результат. То есть в этом смысле это правильно", - добавил Климкин.

Зеленский и Трамп пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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