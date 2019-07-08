Председатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил об очередном дипломатическом достижении Украины.

Так, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию против оккупации и милитаризации Крыма Россией. Ее подготовкой занималась делегация Украины. Резолюция была подписана парламентариями 13 стран мира.

Парламентарий поздравил Украину с серьезной дипломатической победой. "Несмотря на яростное сопротивление представителей РФ, комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию. 54 – за 6 – против. Против проголосовали только Россия и один представитель Италии. В резолюции признается суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, включая АР Крым и Севастополь.

Артур Герасимов "ЕС"

Парламентская ассамблея осуждает незаконную оккупацию Крыма и категорически требует от Российской Федерации вывести оккупационные войска и вернуть Крым Украине. В резолюции также жестко осуждается акт вооруженной агрессии против украинских моряков и требуется их немедленное освобождение, без каких-либо условий.

Также при активной поддержке украинской делегации была принята Резолюция против "Северного потока 2", а также поправка по защите украинской церкви на оккупированных территориях", – сказал Артур Герасимов.

Учитывая последние мировые события, касающиеся Украины, политик выразил убеждение, что, поддержка Резолюции Парламентской Ассамблеей ОБСЕ – стала масштабным достижением парламента Украины.

Искреннюю благодарность парламентарий выразил всем членам делегации: Сергею Высоцкому, Рефату Чубарову, Ольге Бельковой, Виктору Вовку, Антону Геращенко, Татьяне Остриковой и секретарю делегации Ирине Евменчиковий, а также представителям МИД и представительству Украины при международных организациях в Вене.

"Также большое спасибо международной команде "Европейской Солидарности" и лично Петру Порошенко, которые постоянно были на связи и чьи консультации очень помогли достичь этого результата", – добавил Артур Герасимов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ОБСЕ отклонили поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции по восточной Украине и Крыму слова о деоккупации полуострова.

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