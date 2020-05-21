"Ни намека на конструктив": Украина ответила РФ на критику Зеленского

Негативные отзывы Департамента информации и печати МИД РФ относительно годовщины вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского являются ничем иным, как очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела нашего государства и навязать искаженные интерпретации реальности.

С таким ответом выступили в украинском Министерстве иностранных дел. Там подчеркнули, что так страна-агрессор пытается расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за свои действия против нашей страны.

"Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации. Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное содержание ею украинских граждан", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию.

Тогда как Украина занимает конструктивную позицию, в частности, в "нормандском формате" и Минском процессе, и стремится дипломатическим путем урегулировать ситуацию, внося соответствующие инициативы. И последнее свидетельством этого "является новая делегация Украины в ТКГ и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы".

"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и перехода к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Крыма", – подытожили в МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская Федерация негативно оценила первый год правления президента Украины Владимира Зеленского. Так, 20 мая МИД страны-агрессора обвинило Зеленского в том, что за последний год в Украине "коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть".

А источник в МИД России в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер не хочет обсуждать вопрос об аннексии Крыма, заявил, что Владимир Путин не уклоняется от переговоров по Крыму и Донбассу, когда есть возможность договориться.

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