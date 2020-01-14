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14 января • обновлено в 22:38
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Украина отправит военных в Ирак для помощи НАТО

1.7т
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Украина отправит 20 военнослужащих в Ирак для помощи НАТО по укреплению безопасности. Это произойдет в поддержку миссии Альянса, когда она возобновит работу.

Об этом стало известно 14 января на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генсека НАТО по операциям Джоном Манзой в штаб-квартире НАТО. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров Украины.

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"Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", – сказал Кулеба.

Встреча в штаб-квартире НАТО

Встреча в штаб-квартире НАТО

kmu.gov.ua

В свою очередь заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Также стороны согласовали последующие действия по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа" и обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов с целью ее выполнения.

Встреча в штаб-квартире НАТО

Встреча в штаб-квартире НАТО

kmu.gov.ua

Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что страны-члены НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе в понедельник, 6 января

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Дмитрий Кулеба
Тег
НАТО
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну а что, нормально. Может если Ирану в следующий раз придётся по договорняку херачить по американским базам, то чтобы уж совсем палевно не было, типа "как так, ракетами бьют и ни в кого не попадают...", можно вполне перед атакой туда военов света направить. Г0вна всё-равно не жалко, и хоть какая польза.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Как бы Иран и на этот раз не ошибся. А что? У Рухани извинений на всех хватит. ))))))))))))))))))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Писдец Ираку))
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