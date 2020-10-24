Украина отказалась от ядерного оружия 29 лет назад: почему и что получила взамен

Ровно 29 лет тому назад, 24 октября 1991 года, Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе государства.

Весной 1992 года все тактические ядерные боеприпасы были вывезены в Россию, а в 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в результате подписания Будапештского меморандума. OBOZREVATEL рассказывает о причинах принятия такого решения властями и о том, что государство получило взамен.

Почему Украина отказалась от ядерного оружия

В заявлении Верховной Рады от 24 октября 1991 года говорилось о наличии на территории Украины ядерного оружия бывшего СССР, а также о том, что это является временным, так как Украина планирует присоединиться к ДНЯО.

Так, в Украине после распада СССР находилось третьи по мощи, после США и России, стратегические ядерные силы. Некоторые страны, в том числе Россия, видели в этом угрозу для себя и были заинтересованы как можно скорее разоружить Украину.

В самой Украине после Чернобыльской катастрофы достаточно сильными были антиядерные настроения. Кроме того, государство пребывало в непростом экономическом положении.

Также, по мнению историков, сыграло свою роль то, что в Украине на тот момент размещались мощнейшие в Европе (не считая России) группировки Вооруженных Сил: 700-тысячная армия, 2,5 тысячи самолетов, 6,5 тысячи танков. Поэтому среди военных было мнение, что при сохранении такого оборонного потенциала от ядерного оружия можно и отказаться.

Что получила Украина в обмен на ядерное оружие

Вслед за заявлением Верховной рады о безъядерном статусе Украины в декабре 1991 года были приняты Беловежские соглашения, которые, среди прочего, предусматривали вывоз украинских тактических ядерных боеприпасов в Россию.

Уже весной 1992 года все тактические боеприпасы были вывезены. Помимо них, на территории Украины размещались 1240 боезарядов для межконтинентальных баллистических ракет и 372 авиационных стратегических боеприпаса.

Судьбу стратегических ядерных вооружений аналогичным образом решил Лиссабонский протокол, подписанный Россией, Украиной, Казахстаном, Белоруссией и США 23 мая 1992 года.

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к ДНЯО как безъядерное государство. В качестве компенсации государство получило около 500 миллионов долларов по "Программе совместного уменьшения угрозы". Также было предусмотрено, что Россия поставит для украинских АЭС ядерного топлива на сумму 160 миллионов долларов.

Будапештский меморандум

5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум. Его подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании.

Меморандум, в частности, предполагал, что США, Россия и Британия обязываются уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от применения силы: гарантировалось, что оружие этих стран никогда не будет использоваться против государства, кроме как в целях самообороны или другим образом в соответствии с Уставом ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, мир не раз был на грани Третьей мировой: ядерные ошибки, которые могли уничтожить Землю.