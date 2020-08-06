Украина не получала от Беларуси подтверждения по передачи вагнеровцев, – Кулеба

Украина пока не получила от Беларуси официального подтверждения о передачи боевиков ЧВК Вагнер, которые воевали на Донбассе.

Об этом на брифинге в четверг, 6 августа сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом чиновник отметил, что разговор президента Украины с его белорусским коллегой был продуктивным.

"Разговор вчера (5 августа – ред.) между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ", – сообщил глава МИД.

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