Украина не одна: в МИД заметили утешительную тенденцию в Европе

Понимание опасности российской агрессии превалирует над экономическими интересами западных партнеров Украины.

Об этом в эфире "5 канала" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Ждать год, два, три - довольно трудно, когда ты в ситуации кризиса находишься. Но, учитывая факторы, которые влияют на общую политику, то и картина, которая сейчас есть и в Европе, и в Америке, она более в нашу пользу, чем мы даже ожидали", - сказала она.

Зеркаль добавила: "И общая ситуация, общее восприятие Украины, общее восприятие кризиса, порожденное Российской Федерацией, оно показывает, что несмотря на все экономически привлекательные компоненты, все равно понимание агрессии и понимание многовекторности этой агрессии превалирует над экономическими интересами, даже в Совете Европы, несмотря на все недостатки этой организации".

Как сообщал "Обозреватель", 23 января ПАСЕ приняла жесткую резолюцию о гуманитарных последствиях российско-украинской войны на Донбассе и в аннексированном Крыму.