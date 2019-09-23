Украина назвала два условия для встречи "нормандской четверки"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал два условия для встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в "нормандском формате".

"Первое — это текст, который все называют "формулой Штайнмайера". И второе условие — это разведение в трех участках", — отметил он в интервью "Громадському".

Министр пояснил, что первый участок - это Станица Луганская, где разведение уже завершено, там строится мост.

"Сейчас задержка с этим мостом техническая — насколько долго будет строиться, свариваться, высыхать бетон, и когда мы сможем наконец открыть этот мост, чтобы наши граждане могли передвигаться по нему. И два следующих участка — это Золотое и Петровское — была достигнута договоренность о разведении там. В свое время разведение даже произошло, потом, к сожалению, вооруженные формирования отошли назад. Поэтому ситуация с безопасностью там не разрешилась", — добавил он.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский пресс-служба президента

"Вот эти три участка и текст, который мы называем "формулой Штайнмайера", — и есть два условия, которые советники "нормандской четверки" договорились предложить своим лидерами, чтобы встретиться в формате саммита", — подытожил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко рассказал, что Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" до встречи в "нормандском формате".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram