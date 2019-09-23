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23 сентября • обновлено в 10:54
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Украина назвала два условия для встречи "нормандской четверки"

1.3т Читать материал на украинском

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал два условия для встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России в "нормандском формате".

"Первое — это текст, который все называют "формулой Штайнмайера". И второе условие — это разведение в трех участках", — отметил он в интервью "Громадському".

Министр пояснил, что первый участок - это Станица Луганская, где разведение уже завершено, там строится мост.

"Сейчас задержка с этим мостом техническая — насколько долго будет строиться, свариваться, высыхать бетон, и когда мы сможем наконец открыть этот мост, чтобы наши граждане могли передвигаться по нему. И два следующих участка — это Золотое и Петровское — была достигнута договоренность о разведении там. В свое время разведение даже произошло, потом, к сожалению, вооруженные формирования отошли назад. Поэтому ситуация с безопасностью там не разрешилась", — добавил он.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

пресс-служба президента

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"Вот эти три участка и текст, который мы называем "формулой Штайнмайера", — и есть два условия, которые советники "нормандской четверки" договорились предложить своим лидерами, чтобы встретиться в формате саммита", — подытожил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко рассказал, что Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" до встречи в "нормандском формате".

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Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина назвала два условия, которые сама же и должна выполнить.
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1
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Какие то чекнутые эти Зелепукинцы. Весь мир говорит, что на условия Кремля идти нельзя, эти бараны малоросские сами все сливают. Миротворцы хреновы.
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Кристина Стефанова, откуда ты знаешь, куда стремится Донбасс? Ты ж у нас вроде как из латвии?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, весь мир вам говорит, что войну надо заканчивать и формула Штайнмайера это хорошо! Думаете, Донбасс после того как вы убили 13000 мирных очень к вам стремится? Всем придётся пойти на компромисс, если хотите мира!
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70rus xxx
70rus xxx
Украинцы,а что у президента на публике рубаха до пупа расстегнута,это нормально?Или,типа,я свой в доску.Зачем?
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2
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