Новоизбранные депутаты Сюртивськои ОТГ на Закарпатье после присяги исполнили гимн Венгрии. Украина считает такой шаг недопустимым, а Венгрия заявила о притеснениях венгерских общин на Закарпатье. – ред.

Венгрия хочет, чтобы часть нашей территории юридически была украинской, а фактически политически была венгерской с финансированием, временным и языковым пространством.

Но исполнения национального гимна, государственного символа Венгрии, абсолютно сознательная логика провокации, которая выгодна в контексте торговли для венгерского правительства внутри ЕС. А там сейчас не простые процессы в связи с принятием бюджета.

И конечно, они понимают, что Украина и их общий успех важны для следующей администрации Байдена, поэтому собираются еще торговаться с американской администрацией. Это совершенно сознательное повышение ставок и эти заявления, как мне говорят наши друзья из многих источников, продолжение этой линии.

100%, что здесь не стоит проводить параллели с Крымом или Донбассом, потому что Россия – страна-агрессор. А венгры – соседи и партнеры, хоть и сложные. Но мы должны с ними как-то уладить ситуацию. Это будет и нам стоить, и им стоить – и решения будут не простые. Чувствительные. Но мы должны прийти к общему интересу, а не к "венгерской логике, как говорится, за наши деньги".

Что имеется в виду? Мы должны сделать так, чтобы без нас там ничего не происходило, а мы играли проактивно. И чтобы контрабанда не играла роль основного экономического фактора на Закарпатье.

С венграми можно договориться, но сделать это нужно с сильной позиции – проактивного присутствия Украины на Закарпатье. Финансировать венгерские организации, образовательные проекты, общества, нужно совместно, прозрачно, открыто и по согласованному с нами механизмом. А не отдавать их только венграм. Нужно поставить четкое условие, что финансирование должно происходить под общим механизмом. Чтобы потом не было взаимных обвинений и обысков. Вот на такой логике нужно настаивать. Если они ее принимают – все будет хорошо.

Да, не завтра, не послезавтра, это стратегическая цель.

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