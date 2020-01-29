Первыми многочисленными жителями Крыма были ираноязычные племена киммерийцев, которых вспоминают источники еще в 12 ст. до н.э.

Вся территория современной Украины тоже была населена в то время этими племенами, за исключением северной и западной части. В 7 ст. до н.э. киммерийцев вытесняют тоже ираноязычные скифы, которые главенствовали на территории Поднепровья и Крыма семь веков. Параллельно на Крымском побережье, устье Днепра да и всем северном Причерноморье появляются греческие колонисты, которые создают свои города-государства. В Крыму первыми были заложены Пантикапей или Боспор (Керчь), Феодосия, Херсонес (Севастополь), а в устье Днепра построены Борисфен, рядом Ольвия (Очаков) и Тира (Белгород-Днестровский). С середины 1 ст. н. э. Боспор и Херсонес подпадают под управление древнего Рима, сюда приходят первые христиане. В это же время апостол Андрей Первозванный проповедует учение Христа в Поднепровье, предвидя создание здесь великого города (Киева) под Божьим благословлением.

Во 2-3 ст. н.э. на территорию современной Украины, включая и Крым, прибывают многочисленные германские племена готов, которые в Поднепровье разбивают местных славян (антов) и создают свое государство с центром Данпарстад – на правом берегу Днепра. После изгнания готов гуннами в союзе со славянами часть готов остается в Крыму и некоторых местах Волыни и Подолья. Остатки их материальной культуры находят до сих пор. В конце 4-го – 5 ст. н.э. в Поднепровье было создано первое государственное объединение в истории всех славян - государство антов, тогда же Киев перерастает из торгового поселения в первый славянский город, а анты начинают постоянно бывать в Крыму по своим торговым делам.

В 6-7 ст. Поднепровье и Крым попадают под власть прибывших с востока новых тюркских племен – авар, потом булгар, а в 8 ст. – Хазарского каганата. В это время Константинополь создает в Крыму готскую христианскую епархию, которая как готская православная митрополия просуществовала до 17 ст. В 9 веке Киев борется за освобождение от хазарской опеки, и Киевский князь Бравлин идет походом на Крым, где громит хазар и овладевает Херсонесом. Именно через этот порт Киевское государство ведет торговлю с Византией. Во второй половине 10 ст. Великий князь Киевский Святослав разгромил и покорил Хазарский каганат, тем самым освободив Крым от хазарской власти, а на берегу Керченского пролива он построил крепость Тмутаракань, которая контролировала восточный Крым и стратегический проход между Черным и Азовским морями на протяжении двух веков.

В 988 г. Великий Киевский князь Владимир (сын Святослава) идет походом на Крым и крестится в Херсонесе, где мученической смертью еще в начале 2-го ст. н.э. погиб от скифов-язычников один из первых Римских пап – Климент. Оттуда Великий Владимир Креститель несет христианство как государственную религию в Киевское государство. Во второй половине 11 ст. в южном и среднем Поднепровье и Крыму появляются племена половцев (кипчаков), которые стали основой в формировании крымскотатарской нации. В этногенезе украинцев, которые были потомками первых славян – антов и склавинов, а позже русов, половцы также сыграли важную роль, дополнив этногенез исконно славянского народа тюркско-кипчацким компонентом.

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В 1223 г. Киевские князья вместе с половцами сражаются на Калке (Приазовье) с опасными агрессорами - монголами, но проигрывают. Меньше чем через 20 лет Поднепровье и степной Крым захватывают монголо-татары, а на юге полуострова появляются генуэзцы. Поднепровье вместе с Киевом переходит к Литовскому государству, которое принимает язык русов как государственный рядом с литовским. Чуть позже в Крымских горах создается страна готов – княжество Феодоро. В 1363 и 1397 гг. Херсонес захватывают войска Великого княжества Литовского, где основу составляли русы Поднепровья и Волыни. В 1449 г. крымские татары на большей части Крыма формируют свое национальное государство – Крымскотатарское ханство. В состав ханства вошли также нижнее левобережное Поднепровье, Приазовье и Донецкие степи. В конце 15 ст. южный Крым захватывают турки, которые выгнали генуэзцев и разгромили княжество Феодоро.

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В 1783 г. после разгрома войск крымского хана и турок всю территорию Крыма аннексирует Россия, которая выселяет с полуострова местных христиан (греков, армян), постепенно замещая их населением из далеких русских губерний. Начинается политика притеснения местных мусульман, поэтому крымские татары, которые составляли 97% населения полуострова, начинают массово мигрировать в Турцию. В 1853-56 гг., во время Крымской войны, Россия терпит сокрушительное поражение от экспедиционного англо-франко-турецкого корпуса. Большинство солдат российской армии составляли мобилизованные украинцы, но бездарный петербургский генералитет привел войну к поражению и унизительным условиям мира.

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После падения Российской империи, в марте 1918 г. было провозглашено создание Советской Социалистической Республики Тавриды в составе РСФСР. Большевики начинают уничтожать всех инакомыслящих, включая руководство крымскотатарского меджлиса, который перед этим провозгласил создание Крымской Народной Республики. В связи с тем, что обсуждались модели возможного вхождения Крыма в состав Украинской Народной Республики (УНР), и с целью избавления от большевицкого (красного) террора, на полуостров в апреле 1918 г. заходит Запорожский корпус УНР во главе с полковником Болбочаном. Большая часть Крыма была освобождена, но под натиском немецкого командования Киев был вынужден вывести корпус с полуострова. В 1919 г. Крым захватили белогвардейцы во главе с Врангелем, которые держались здесь до поздней осени 1920 г., когда опять вернулись красные. Советы в 1921 г. провозглашают создание Крымской АССР в составе РСФСР. С началом войны СССР с фашистской Германией Крым становится ареной жестоких боев. После освобождения полуострова в мае 1944 г. войсками Четвертого Украинского фронта, где более 50% составляли мобилизованные украинцы, органы внутренних дел по указанию Сталина проводят спецоперацию по депортации всего крымскотатарского народа, а позже местных греков, армян и болгар, огульно обвинив эти народы в коллаборационизме. При этом только в Севастополе в 1942 г. было сформировано два русских национальных батальона СС из "залегших на дно" в советское время бывших врангелевцев.

Очистив Крым от коренного населения, Кремль дает приказ о рекрутировании граждан со всей территории РСФСР на новое место проживания. Прибывают эшелоны с десятками, даже сотнями тысяч русского населения, которое селится в оставленных домах, захватывая подсобное хозяйство всех депортированных народов. Так было создано русское большинство на полуострове, куда также доселяли семьи военных отставников из органов госбезопасности и армейских политотделов. Во время депортации погибли десятки тысяч представителей депортированных народов, особенно крымских татар. Украинский парламент в 2015 г. признал это актом геноцида против крымскотатарского народа.

15 февраля 1954 г. Президиум Верховного совета СССР издал Указ "О передаче Крымской области в состав УССР", а 26 апреля 1954 г. Верховный Совет СССР принял закон "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Украина взялась поднимать стагнировавшее хозяйство полуострова. Было решено построить Северо-Крымский канал с целью поддержки земель степного Крыма днепровской водой. Обеспечение водой Днепра дало возможность построить в северном Крыму предприятия-гиганты, такие как Крымский титан и Крымский содовый. В феврале 1991 г. Крымская область стала автономной республикой в составе УССР. 5 мая 1992 г. Верховный совет Крыма провозгласил Акт государственного суверенитета в составе Украинского государства. В январе 1994 г. в Крыму прошли выборы в Верховный совет и президента Крыма. Однако 17 марта 1995 г. Верховная Рада Украины отменила конституцию Крыма 1992 г. вместе с должностью президента. Статус Крыма как автономии закрепила Конституция Украины 1996 г. и Конституция АРК 1998 г. В 1997 г. между официальными Киевом и Москвой был подписан договор о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Оккупация Крыма Россией в феврале-марте 2014 г. стала в послевоенной истории человечества первым актом попытки аннексии после аншлюса Австрии фашистской Германией в 1938 г. Официальный Киев и все международное сообщество осуждают агрессивные действия Кремля и требуют возвращения полуострова его законному владельцу – Украинскому государству, с территорией которого Крым связывает тысячелетняя история.

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