Главная Новости
29 января • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат Все статьи автора

Украина – Крым : совместная тысячелетняя история

672

Первыми многочисленными жителями Крыма были ираноязычные племена киммерийцев, которых вспоминают источники еще в 12 ст. до н.э.

Вся территория современной Украины тоже была населена в то время этими племенами, за исключением северной и западной части. В 7 ст. до н.э. киммерийцев вытесняют тоже ираноязычные скифы, которые главенствовали на территории Поднепровья и Крыма семь веков. Параллельно на Крымском побережье, устье Днепра да и всем северном Причерноморье появляются греческие колонисты, которые создают свои города-государства. В Крыму первыми были заложены Пантикапей или Боспор (Керчь), Феодосия, Херсонес (Севастополь), а в устье Днепра построены Борисфен, рядом Ольвия (Очаков) и Тира (Белгород-Днестровский). С середины 1 ст. н. э. Боспор и Херсонес подпадают под управление древнего Рима, сюда приходят первые христиане. В это же время апостол Андрей Первозванный проповедует учение Христа в Поднепровье, предвидя создание здесь великого города (Киева) под Божьим благословлением.

Новости
Москва пугает Сребреницей на Донбассе, поддерживая убийц безоружных боснийских мусульман

Во 2-3 ст. н.э. на территорию современной Украины, включая и Крым, прибывают многочисленные германские племена готов, которые в Поднепровье разбивают местных славян (антов) и создают свое государство с центром Данпарстад – на правом берегу Днепра. После изгнания готов гуннами в союзе со славянами часть готов остается в Крыму и некоторых местах Волыни и Подолья. Остатки их материальной культуры находят до сих пор. В конце 4-го – 5 ст. н.э. в Поднепровье было создано первое государственное объединение в истории всех славян - государство антов, тогда же Киев перерастает из торгового поселения в первый славянский город, а анты начинают постоянно бывать в Крыму по своим торговым делам.

Новости
Гетман, который сложил голову в боях в Крыму

В 6-7 ст. Поднепровье и Крым попадают под власть прибывших с востока новых тюркских племен – авар, потом булгар, а в 8 ст. – Хазарского каганата. В это время Константинополь создает в Крыму готскую христианскую епархию, которая как готская православная митрополия просуществовала до 17 ст. В 9 веке Киев борется за освобождение от хазарской опеки, и Киевский князь Бравлин идет походом на Крым, где громит хазар и овладевает Херсонесом. Именно через этот порт Киевское государство ведет торговлю с Византией. Во второй половине 10 ст. Великий князь Киевский Святослав разгромил и покорил Хазарский каганат, тем самым освободив Крым от хазарской власти, а на берегу Керченского пролива он построил крепость Тмутаракань, которая контролировала восточный Крым и стратегический проход между Черным и Азовским морями на протяжении двух веков.

Новости
Киевское государство : от Киевичей до Рюриковичей

В 988 г. Великий Киевский князь Владимир (сын Святослава) идет походом на Крым и крестится в Херсонесе, где мученической смертью еще в начале 2-го ст. н.э. погиб от скифов-язычников один из первых Римских пап – Климент. Оттуда Великий Владимир Креститель несет христианство как государственную религию в Киевское государство. Во второй половине 11 ст. в южном и среднем Поднепровье и Крыму появляются племена половцев (кипчаков), которые стали основой в формировании крымскотатарской нации. В этногенезе украинцев, которые были потомками первых славян – антов и склавинов, а позже русов, половцы также сыграли важную роль, дополнив этногенез исконно славянского народа тюркско-кипчацким компонентом.

Новости
Исторические примеры национальной капитуляции 100 и 330 лет назад

В 1223 г. Киевские князья вместе с половцами сражаются на Калке (Приазовье) с опасными агрессорами - монголами, но проигрывают. Меньше чем через 20 лет Поднепровье и степной Крым захватывают монголо-татары, а на юге полуострова появляются генуэзцы. Поднепровье вместе с Киевом переходит к Литовскому государству, которое принимает язык русов как государственный рядом с литовским. Чуть позже в Крымских горах создается страна готов – княжество Феодоро. В 1363 и 1397 гг. Херсонес захватывают войска Великого княжества Литовского, где основу составляли русы Поднепровья и Волыни. В 1449 г. крымские татары на большей части Крыма формируют свое национальное государство – Крымскотатарское ханство. В состав ханства вошли также нижнее левобережное Поднепровье, Приазовье и Донецкие степи. В конце 15 ст. южный Крым захватывают турки, которые выгнали генуэзцев и разгромили княжество Феодоро.

Новости
Приход славян из Украины на Балканы

В 1783 г. после разгрома войск крымского хана и турок всю территорию Крыма аннексирует Россия, которая выселяет с полуострова местных христиан (греков, армян), постепенно замещая их населением из далеких русских губерний. Начинается политика притеснения местных мусульман, поэтому крымские татары, которые составляли 97% населения полуострова, начинают массово мигрировать в Турцию. В 1853-56 гг., во время Крымской войны, Россия терпит сокрушительное поражение от экспедиционного англо-франко-турецкого корпуса. Большинство солдат российской армии составляли мобилизованные украинцы, но бездарный петербургский генералитет привел войну к поражению и унизительным условиям мира.

Новости
Как Российская империя превращалась во врага всего украинского

После падения Российской империи, в марте 1918 г. было провозглашено создание Советской Социалистической Республики Тавриды в составе РСФСР. Большевики начинают уничтожать всех инакомыслящих, включая руководство крымскотатарского меджлиса, который перед этим провозгласил создание Крымской Народной Республики. В связи с тем, что обсуждались модели возможного вхождения Крыма в состав Украинской Народной Республики (УНР), и с целью избавления от большевицкого (красного) террора, на полуостров в апреле 1918 г. заходит Запорожский корпус УНР во главе с полковником Болбочаном. Большая часть Крыма была освобождена, но под натиском немецкого командования Киев был вынужден вывести корпус с полуострова. В 1919 г. Крым захватили белогвардейцы во главе с Врангелем, которые держались здесь до поздней осени 1920 г., когда опять вернулись красные. Советы в 1921 г. провозглашают создание Крымской АССР в составе РСФСР. С началом войны СССР с фашистской Германией Крым становится ареной жестоких боев. После освобождения полуострова в мае 1944 г. войсками Четвертого Украинского фронта, где более 50% составляли мобилизованные украинцы, органы внутренних дел по указанию Сталина проводят спецоперацию по депортации всего крымскотатарского народа, а позже местных греков, армян и болгар, огульно обвинив эти народы в коллаборационизме. При этом только в Севастополе в 1942 г. было сформировано два русских национальных батальона СС из "залегших на дно" в советское время бывших врангелевцев.

Новости
Богдан Хмельницкий – начало пути гетмана

Очистив Крым от коренного населения, Кремль дает приказ о рекрутировании граждан со всей территории РСФСР на новое место проживания. Прибывают эшелоны с десятками, даже сотнями тысяч русского населения, которое селится в оставленных домах, захватывая подсобное хозяйство всех депортированных народов. Так было создано русское большинство на полуострове, куда также доселяли семьи военных отставников из органов госбезопасности и армейских политотделов. Во время депортации погибли десятки тысяч представителей депортированных народов, особенно крымских татар. Украинский парламент в 2015 г. признал это актом геноцида против крымскотатарского народа.

15 февраля 1954 г. Президиум Верховного совета СССР издал Указ "О передаче Крымской области в состав УССР", а 26 апреля 1954 г. Верховный Совет СССР принял закон "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Украина взялась поднимать стагнировавшее хозяйство полуострова. Было решено построить Северо-Крымский канал с целью поддержки земель степного Крыма днепровской водой. Обеспечение водой Днепра дало возможность построить в северном Крыму предприятия-гиганты, такие как Крымский титан и Крымский содовый. В феврале 1991 г. Крымская область стала автономной республикой в составе УССР. 5 мая 1992 г. Верховный совет Крыма провозгласил Акт государственного суверенитета в составе Украинского государства. В январе 1994 г. в Крыму прошли выборы в Верховный совет и президента Крыма. Однако 17 марта 1995 г. Верховная Рада Украины отменила конституцию Крыма 1992 г. вместе с должностью президента. Статус Крыма как автономии закрепила Конституция Украины 1996 г. и Конституция АРК 1998 г. В 1997 г. между официальными Киевом и Москвой был подписан договор о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Оккупация Крыма Россией в феврале-марте 2014 г. стала в послевоенной истории человечества первым актом попытки аннексии после аншлюса Австрии фашистской Германией в 1938 г. Официальный Киев и все международное сообщество осуждают агрессивные действия Кремля и требуют возвращения полуострова его законному владельцу – Украинскому государству, с территорией которого Крым связывает тысячелетняя история.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Левченко Александр Левченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
История Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Тысячелетняя история xoxлов в Крыму - это перл!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги