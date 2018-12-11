І спочатку про чергове мінування нашого парламенту. П’яний чоловік зателефонував у поліцію Києва, повідомив, що будівлю Верховної Ради заміновано, жодних вимог висувати не став. А на питання чергового – хто телефонує, терорист назвав не тільки своє їм'я та призвище, а на всяк випадок і адресу де він саме перебуває.

В Нацполіції так швидко ще не розкривали жодного злочину з моменту свого створення. Тепер чоловікові світить до шести років позбавлення волі, і Новий 2019-й рік він буде відзначати на нарах у слідчому ізоляторі з баландою замість салату олів’є. Як то кажуть – пити треба менше.

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А тим часом, інший чоловік, що перебував під слідством, навпаки – вирішив відзначати Новий рік вдома. З Голосіївського суду столиці повідомляють – там прямо під час судового засідання втік тридцятирічний дядечко, якого підозрюють у навмисному вбивстві.

Найцікавіше в цій історії те, що зникнення втікача учасники судового процесу помітили не одразу. За однією з версій, під час перерви чоловік просто вийшов у коридор, пройшов повз чергового, вийшов на вулицю і… і все.

Згодом, коли засідання поновилося, раптом і суддя, і прокурор, і навіть адвокати подивилися один на одного і говорять – здається нам, когось у нашому колективі 100-відсотково не вистачає. Хтось запропонував трохи почекати.

Почекали. Потім ще трохи почекали. І ще трошечки почекали. Але врешті решт – терпець увірвався.

Отже, в Києві було оголошено план "Перехват". Пошуки вбивці, який примудрився пішки, без будь-яких перешкод, залишити Голосіївський палац Феміди, тривали дві доби.

На момент виходу цієї програми в ефір, громадянина Йолкіна Андрія Валерійовича, 1988 року народження, якого поліція небезпідставно вважає таким, що являє загрозу для суспільства, вже затримали. Але сам факт зухвалої втечі дає підставу замислитися...

А як вам таке? З кулуарів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляють. Мирославу Продану, колишньому головному фіскалу країни, якого суд відпустив під особисте зобов’язання, досі не можуть начепити на ногу електронний браслет.

Говорять, що проблема зовсім не в особливостях ноги. Нога там як нога. Просто браслети електронні закінчилися. Ну так рано чи пізно це мало статися. Якщо у нас вже майже кожен третій міністр та депутат з тим браслетом вештається коридорами влади, а судові процеси над ними їдуть роками – де ж їх, тих браслетів, стільки набрати?

І тим не менш, вихід є. Просто треба негайно замовити кілька десятків електронних браслетів – діаметром метрів так 100-150. І встановити їх навкруги Верховної Ради, Кабміну, різних там міністерств, обласних та районних держадміністрацій, обов’язково навколо мерій, місцевих та центрових судів, тощо. Всі ж знають – брати оптом набагато дешевше, ніж у роздріб. І все – проблему вирішено.

Якщо їм все одно рано чи пізно доводиться чіпляти браслети, може слід подбати про це ще при зарахуванні на посаду? Як на мене – шикарний план.

Не треба дякувати – я, на відміну від нашої влади, пропоную більш-менш реальні плани боротьби з корупцією і анархією.

Та і з оцими персонажами вже давно б закрили питання. А то вони вже своїми іграми в шапіто майже всіх вже остаточно втомили. Ну ви в курсі – народні депутати воюючої країни Барна та Левченко побилися під час прямого телеефіру на телеканалі "Рада". Навіть немає бажання згадувати про їх колишні героїчні подвиги. Так би мовити, один одного варті.

Те, що вони роблять, вже давно нікого не запічає. Такі собі – підстаркуваті блазні, без іграшкових носів та кумедних ковпаків, в офіційних костюмах, з нафталіновими приколами.