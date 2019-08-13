Высылка украинского дипломата из России в ответ на поимку российского шпиона во Львове является "нервной реакцией" Москвы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал источник в дипломатических кругах.

"Это обычная практика: в ответ на поимку нами действительно виновного российского шпиона Москва в ответ нервно запрещает въезд украинскому дипломату", - сообщил собеседник издания.

Генконсульство РФ во Львове

"Вообще, складывается такое впечатление, что в России больше не осталось дипломатов, за границей работают одни шпионы", - добавил собеседник OBOZREVATEL, напомнив, что после попытки отравления Сергея Скрипаля в Великобритании российских "дипломатов" массово высылали из США и стран Европы.

Как сообщалось, Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Украины в отношении российского представителя во Львове.

Ранее, 13 августа, СБУ сообщила о задержании российского агента. Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году и собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны. Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ответ на попытку отравления 4 марта 2018 года в Великобритании Сергея Скрипаля сотрудниками российской военной разведки - ГРУ, Британия выслала 23 российских "дипломата".

Президент США в ответ на отравление Скрипаля "распорядился изгнать десятки российских офицеров разведки из Соединенных Штатов" и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за его близости к одной из баз подводных лодок и штаб-квартире компании Boeing. В итоге из США в марте 2018 года выслано 60 российских дипломатов.

Российских дипломатов выгнали также правительства Дании, Франции, Латвии, Литвы, Нидерландов. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов высылают 14 стран ЕС.

Украина заявила, что выдворила 13 российских дипломатов.

В середине июля 2018 года власти Греции решили выслать двух российских дипломатов. Их обвинили в попытке незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников. "Решение о высылке дипломатов последовало после многочисленных скоординированных усилий, связанных с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества (ИППО)", сообщило издание "Kathimerini".

Двое российских граждан были задержаны весной 2018 года в Гааге по подозрению в шпионаже. По данным швейцарская газета Tages-Anzeiger и голландская NRC Handelsblad, россияне являлись сотрудниками ГРУ, у них было оборудование для взлома компьютерной сети лаборатории. Россиян интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей.

Швейцарские власти в сентябре 2018 потребовала от России прекратить незаконные разведывательные операции в их стране. Швейцарская газета Sonntags-Zeitung написала, что примерно каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является действующим или бывшим сотрудником спецслужб.

Европейская служба внешних связей (EEAS) в Брюсселе предупредила европейских дипломатов и военных о шпионаже со стороны российских спецслужб - в Брюсселе находятся, по их данным, около 200 российских шпионов.

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