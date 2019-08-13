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"Обычная практика". Появилась реакция на взаимную высылку дипломатов

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Высылка украинского дипломата из России в ответ на поимку российского шпиона во Львове является "нервной реакцией" Москвы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал источник в дипломатических кругах.

"Это обычная практика: в ответ на поимку нами действительно виновного российского шпиона Москва в ответ нервно запрещает въезд украинскому дипломату", - сообщил собеседник издания.

Генконсульство РФ во Львове

Генконсульство РФ во Львове

"Вообще, складывается такое впечатление, что в России больше не осталось дипломатов, за границей работают одни шпионы", - добавил собеседник OBOZREVATEL, напомнив, что после попытки отравления Сергея Скрипаля в Великобритании российских "дипломатов" массово высылали из США и стран Европы.

Как сообщалось, Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Украины в отношении российского представителя во Львове.

Ранее, 13 августа, СБУ сообщила о задержании российского агента. Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован российскими спецслужбами в 2014 году и собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны. Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ответ на попытку отравления 4 марта 2018 года в Великобритании Сергея Скрипаля сотрудниками российской военной разведки - ГРУ, Британия выслала 23 российских "дипломата".

  • Президент США в ответ на отравление Скрипаля "распорядился изгнать десятки российских офицеров разведки из Соединенных Штатов" и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за его близости к одной из баз подводных лодок и штаб-квартире компании Boeing. В итоге из США в марте 2018 года выслано 60 российских дипломатов.

  • Российских дипломатов выгнали также правительства Дании, Франции, Латвии, Литвы, Нидерландов. Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов высылают 14 стран ЕС.

  • Украина заявила, что выдворила 13 российских дипломатов.

  • В середине июля 2018 года власти Греции решили выслать двух российских дипломатов. Их обвинили в попытке незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников. "Решение о высылке дипломатов последовало после многочисленных скоординированных усилий, связанных с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества (ИППО)", сообщило издание "Kathimerini".

  • Двое российских граждан были задержаны весной 2018 года в Гааге по подозрению в шпионаже. По данным швейцарская газета Tages-Anzeiger и голландская NRC Handelsblad, россияне являлись сотрудниками ГРУ, у них было оборудование для взлома компьютерной сети лаборатории. Россиян интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей.

  • Швейцарские власти в сентябре 2018 потребовала от России прекратить незаконные разведывательные операции в их стране. Швейцарская газета Sonntags-Zeitung написала, что примерно каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является действующим или бывшим сотрудником спецслужб.

  • Европейская служба внешних связей (EEAS) в Брюсселе предупредила европейских дипломатов и военных о шпионаже со стороны российских спецслужб - в Брюсселе находятся, по их данным, около 200 российских шпионов.

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Место
Россия
Теги
Министерство иностранных дел Украины дипломат
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