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12 июня • обновлено в 20:48
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У жены Зеленского обнаружили COVID-19: Ляшко рассказал, что ожидает президента

2.8т
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначат особый режим работы, учитывая заражение COVID-19 у его жены Елены Зеленской.

Такой режим назначат после эпидемиологического расследования, рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украины".

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения, ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы, придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", – пояснил Ляшко.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Главный санитарный врач добавил, что Зеленский "в той или иной мере" будет помещен в изоляцию.

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний, селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Виктор Ляшко
Место
Украина
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