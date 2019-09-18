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18 сентября • обновлено в 10:50
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У Зеленского заявили о досрочных выборах в трех городах

1.9т Читать материал на украинском

В городах-миллионниках – Днепре, Харькове и Одессе – могут состояться досрочные выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в пропрезидентской парии "Слуга народа". Выборы в этих городах могут пройти раньше весны.

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В то же время в партии отметили, что если в Киеве выборы пройдут в декабре, как это предлагается в новом законопроекте о столице, то проводить еще одни городские выборы весной не станут.

Выборы мэров в Украине

Выборы мэров в Украине

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы в Киеве могут состояться уже 8 декабря. Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект с предложением.

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Темы
Выборы в Одессе Выборы в Днепре Выборы в Киеве Выборы в Харькове
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А когда досрочные выборы президента?
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