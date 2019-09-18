У Зеленского заявили о досрочных выборах в трех городах

В городах-миллионниках – Днепре, Харькове и Одессе – могут состояться досрочные выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в пропрезидентской парии "Слуга народа". Выборы в этих городах могут пройти раньше весны.

В то же время в партии отметили, что если в Киеве выборы пройдут в декабре, как это предлагается в новом законопроекте о столице, то проводить еще одни городские выборы весной не станут.

Выборы мэров в Украине РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы в Киеве могут состояться уже 8 декабря. Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект с предложением.

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