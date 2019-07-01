У Зеленского заговорили о встрече с Путиным: в Кремле ответили

Встреча российского президента Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским реальна, однако выгоду от нее получит в первую очередь Кремль.

Такое мнение выразил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью изданию LB.ua.

"Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются, исходя из интересов и возможностей в этот момент. Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций", – отметил он.

Путин и Зеленский

Данилюк заявил, что оба президента имеют свою картину ожиданий от возможной встречи.

"Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", – добавил он.

Александр Данилюк Униан

При этом, пишут "РИА Новости", в Кремле уже дали свой ответ на заявление Данилюка. Так, позицию Путина выразил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна", – заявил он.

По словам Пескова, Путину нужен результат от встречи, но пока это якобы остается под сомнением из-за разногласий с властью Украины.

"Пока еще очень много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", – высказался он.

Песков и Путин crimerussia.com

Песков также заверил, что президент России готов к прямому контакту с Зеленским, однако для начала должен разобраться в ряде вопросов.

"Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает. Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", – резюмировал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.

Недавно сам Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.

Президент Украины также озвучил слова, которые он скажет первыми на встрече с Путиным. Зеленский намерен напомнить агрессору, что Крым и Донбасс – это Украина.

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