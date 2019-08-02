В ''Слуге народа'' хотят автономию для Крыма: поможет ли это освободить полуостров

У триумфатора внеочередных парламентских выборах 2019 года партии “Слуга народа” предложили предоставить Крыму особый статус. Более того, закрепить это право в Конституции.

Есть ли перспективы у этой идеи и что это означает — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В команде "Слуги народа" предложили принять изменения в Конституцию и проголосовать за введение национальной автономии для оккупированного Крыма. На уровне партии уже создан соответствующий комитет, который разбирается с временно оккупированными территориями;

Как говорят крымские татары, это существенно улучшит юридическую позицию Украины на международных площадках, а также поможет ввести квотирование для жителей Крыма в отечественные университеты;

Также это еще один шаг для создания "правительства Крыма в изгнании";

По словам эксперта, проект закона уже готов и отправлен в Конституционный Суд. При желании его можно принять к началу 2020 года.

Что предложили у Зеленского

Советник президента, а также кандидат в народные депутаты Никита Потураев в эфире одной из программ пояснил, что на уровне партии уже создан комитет по вопросам оккупированных территорий. При этом он поделен на два подкомитета, один из которых занимается Донбассом, другой — Крымом.

Именно в ходе первой встречи представители “Слуги народа” пришли ко мнению предоставить в Конституции Украины особый статус Крыму.

“Перспектива создания крымской национальной автономии на уровне этого комитета поддерживается, и мной в том числе. Полагаю, что крымско-татарский народ этого заслужил своими подвигами, достойным поведением во время репрессий и депортации…

Это стало бы тем фактором, который существенно помог бы усилить наши дипломатические позиции и расширил нашу возможность давления на оккупанта, в том числе защиты прав крымскотатарского населения”, — подчеркнул Потураев.

Он добавил: "Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое", — заявил Потураев. Советник Зеленского также отметил, что Крым нельзя называть турецкой колонией, а подобные заявления являются частью пропаганды.

В эфире Потураев попытался развеять еще один миф — мол, Владимир Зеленский согласится обменять Донбасс на Крым.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией", – сказал Потураев.

В целом в программе пропрезидентской партии четко не прописано упоминание оккупированного Крыма или какой-либо стратегии его возвращения. Впрочем, как и в других программах.

“Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины”, — говорится на сайте.

Что это означает

Генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов поддерживает идею президентской партии. По его словам, в случае конституционного закрепления статуса национальной автономии Крыма в составе Украины, крымские татары получат больше юридического веса на международных площадках. Это существенно улучшит позиции в международных судах.

"Это позволит и внутри материковой Украины создавать рабочие места, вести бизнес, создать правительство Крыма в изгнании. Это очень важный момент, появится возможность регулировать те процессы, которые были оторваны за последние 5 лет...

Мы сможем делать квоты в институтах, чтобы были представлены граждане Украины из Крыма, создавать юридические направления для отстаивания бизнеса за рубежом. Такой большой плюс для всей страны", — подчеркнул OBOZREVATEL Ислямов.

Также по словам крымскотатарского бизнесмена, идея с национальной автономией была проработана еще при президенте Петре Порошенко, а на данный момент находится в Конституционном Суде. То есть, при желании новый парламент может без особых проблем уже к началу 2020 года закрепить конституционные изменения.

Правда, одних лишь голосов партии "Слуга народа" не хватит. Для принятия такого законопроекта необходимо более 300 голосов, а тут уже важна поддержка и других фракций парламента.

В целом идею законодательно урегулировать вопрос статуса Крыма поддерживает и кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Тамила Ташева. По ее словам, это поможет законодательно определить статус крымских татар как коренного народа в Украине и привести его в соответствие с международным правом, включая право на самоопределение в пределах Украины.

"Разговоры о такой автономии идут последние несколько лет, и были разные группы, которые пытались разработать проект решения. Но, насколько я знаю, пока в Верховную Раду ничего подобного не внесены. В целом, мы (Партия" Голос", — Ред.) поддерживаем идею предоставления особых прав крымским татарам как коренному народу Украины, но эту идею нужно обязательно вынести на обсуждение. как в стенах парламента, так и на более широкий уровень в украинском обществе", — пояснила OBOZREVATEL Ташева.

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