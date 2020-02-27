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27 февраля • обновлено в 15:41
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У Зеленского забыли о бывших пленных, люди без документов и денег

3.1т
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Двое украинцев, которых освободили из российского плена в рамках обмена 29 декабря, до сих пор живут без документов.

Как сообщает Pavlovsky News, речь идет о Виталии Аникимовом и Денисе Ковале. Об их проблемах журналистам рассказал бывший узник Кремля Владимир Данильченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К слову, у самого Владимира до сих пор нет идентификационного кода. Поэтому даже если межведомственная комиссия в кратчайшие сроки одобрит выплаты в 100 тыс. грн освобожденным гражданам, Данильченко не сможет получить деньги, пока не получит указанный документ.

Владимир Данильченко и Валентина Еременко

Владимир Данильченко и Валентина Еременко

Скриншот видео

Кроме того, мужчина пожаловался на сложные условия жизни. По его словам, на два месяца всем освобожденным выдали по 1300 грн, и сейчас людям уже приходится одалживать средства на элементарные нужды (к примеру, проезд в общественном транспорте).

Что касается расходов на еду, то их Данильченко компенсировал Красный крест. Однако серьезных трат требует и лечение его девушки Валентины Еременко, которую также обменяли 29 декабря. В плену она обморозила руки и ноги. Валентина прошла некоторые процедуры в "Феофании" и "Лесной поляне", однако состояние ее здоровья не улучшилось.

Отметим, что Валентина пожаловалась на то, что ей никто не предлагал трудоустройство, хотя женщина даже сама активно искала вакансии. Она хотела работать с недвижимостью, но ей отказали и пригласили на должность другого человека, который в ней даже не нуждался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов упрекнул власть в лице президента Владимира Зеленского в том, что украинцы, освобожденные из российского плена в декабре, до сих пор не получили обещанные компенсации в 100 тысяч грн и жилье.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да снял вовка браслетку, снял, чего вы ещё хотите от занятого человека
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