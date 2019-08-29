У Зеленского сообщили, когда снимут неприкосновенность с нардепов. Видео

В четверг, 29 августа, в Верховной Раде 9-го созыва намерены начать свою работу с законопроекта №7203 о снятии неприкосновенности народных депутатов.

Об этом OBOZREVATEL заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Отметим, что автором проекта закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов) является пятый президент Петр Порошенко.

"Мы готовы поддержать законопроект, который внесли нардеры из "БПП" и Порошенко", – отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что закон намерены принять сегодня, но норма о снятии неприкосновенности заработает только с 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Стефанчук заявил, что у "Слуги народа" готовы 465 законодательных актов и изменений в законы, среди которых есть и изменения в Конституцию.

Ранее стало известно, что команда президента Владимира Зеленского выступила за полное снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины.

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