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У Зеленского сказали, когда он даст первую большую пресс-конференцию

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Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию после 100 дней пребывания на посту.

Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель на брифинге в Киеве в понедельник, 3 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты", – пояснила она.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

donpress.com

Предположительно, пресс-конференция состоится в конце августа.

Отметим, на первом брифинге Мендель также подтвердила визит олигарха Виктора Пинчука в Администрацию президента. По ее словам, Пинчук приезжал к Зеленскому вместе с Леонидом Кучмой, которого назначили представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский опоздал на брифинг. При этом, на его пресс-конференцию не пустили десятки журналистов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства..." "...потому что раньше мы этого долбодятла не выдрессируем".
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