У Зеленского сказали, когда он даст первую большую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию после 100 дней пребывания на посту.
Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель на брифинге в Киеве в понедельник, 3 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты", – пояснила она.
Владимир Зеленский
donpress.com
Предположительно, пресс-конференция состоится в конце августа.
Отметим, на первом брифинге Мендель также подтвердила визит олигарха Виктора Пинчука в Администрацию президента. По ее словам, Пинчук приезжал к Зеленскому вместе с Леонидом Кучмой, которого назначили представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Зеленский опоздал на брифинг. При этом, на его пресс-конференцию не пустили десятки журналистов.
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