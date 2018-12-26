У Путина новая цель: в Украине заявили о третьей волне оккупации Россией

Атака на украинские корабли у Керченского пролива — ничто иное, как третья волна оккупации со стороны России.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию Bild. Первыми же волнами оккупации стала аннексия полуострова Крым и развязывание войны на Донбассе.
Луценко добавил, что Украина была вынуждена ввести военное положение из-за высокой концентрации войск России на границе сразу после атаки у Керченского пролива.
Также генпрокурор объяснил введение ограничений на въезд россиян в Украину.
"Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ", — сказал генпрокурор.
Луценко призвал Запад направить международный конвой к Азовскому морю и не пускать в свои порты российские корабли.
"Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. Если мы позволим это России, тогда она не остановится. Её следующей целью может быть Черное море", — отметил Луценко.
Юрий Луценко
Как сообщал OBOZREVATEL,
Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Россия планирует напасть на районы Херсонской области, где практически нет укреплений.
До того секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выступил с предупреждением, что российская армия ведет активную подготовку вдоль сухопутных границ Украины.
26 ноября президент Украины Петр Порошенко предупредил со ссылкой на разведданные, что существует серьезная угроза операции России на суше против Украины.
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