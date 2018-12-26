У Путина новая цель: в Украине заявили о третьей волне оккупации Россией

Атака на украинские корабли у Керченского пролива — ничто иное, как третья волна оккупации со стороны России.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию Bild. Первыми же волнами оккупации стала аннексия полуострова Крым и развязывание войны на Донбассе.

Луценко добавил, что Украина была вынуждена ввести военное положение из-за высокой концентрации войск России на границе сразу после атаки у Керченского пролива.

Также генпрокурор объяснил введение ограничений на въезд россиян в Украину.

"Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ", — сказал генпрокурор.

Луценко призвал Запад направить международный конвой к Азовскому морю и не пускать в свои порты российские корабли.

"Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. Если мы позволим это России, тогда она не остановится. Её следующей целью может быть Черное море", — отметил Луценко.

Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL,