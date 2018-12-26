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У Путина новая цель: в Украине заявили о третьей волне оккупации Россией

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Атака на украинские корабли у Керченского пролива — ничто иное, как третья волна оккупации со стороны России.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию Bild. Первыми же волнами оккупации стала аннексия полуострова Крым и развязывание войны на Донбассе.

Луценко добавил, что Украина была вынуждена ввести военное положение из-за высокой концентрации войск России на границе сразу после атаки у Керченского пролива.

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Также генпрокурор объяснил введение ограничений на въезд россиян в Украину.

"Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ", — сказал генпрокурор.

Луценко призвал Запад направить международный конвой к Азовскому морю и не пускать в свои порты российские корабли.

"Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. Если мы позволим это России, тогда она не остановится. Её следующей целью может быть Черное море", — отметил Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ой дурак......
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Алкаш бы лучше рассказал нам что там с судном захваченным его нукерами в Мариуполе месяца два назад))))))По моим данным Украина заплатила большую неустойкку Бельгии и принесла извинения Болгарии)))))))))))))))))))))))))))))) И где сейчас это судно???))))Я так думаю опять возле Крыма)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Юрик в своём репертуаре, волны считает, чем же ещё заняться прокурору, когда в стране оккупация и десять тысяч убитых, только волны считать
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