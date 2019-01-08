У Путина есть план по ''захвату'' Беларуси, поможет подпись Ельцина – Bloomberg

Президент России Владимир Путин, желая сохранить власть в стране, попытается установить более тесный союз с Беларусью.

Путин будет еще при власти пять лет, и после 2024 года хочет иметь гарантии личной безопасности, которые мог бы предоставить его преемник, пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что еще в 1997 году предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор. Версия документа 1999 года по существу описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой.

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От этого договора Лукашенко хотел получить только экономические выгоды от более тесного союза с Россией, такие как дешевая нефть и газ, но не потерю суверенитета, который наступит в результате реализации союзного договора.

Bloomberg отмечает, что Кремлю было дешевле дать ему то, что Лукашенко хотел, чем добиваться большего, но теперь объединение является политически привлекательным для Путина.

Например, Путин может взять на себя значительно усиленный Верховный государственный совет, который создали при подписании договора, и в 2024 году сохранить значительную часть своей власти на всю жизнь без изменения конституции.

Путин и Лукашенко getty

Издание подчеркивает, что новый союз с Беларусью может быть использован Россией, как компенсация за разрыв отношений с Украиной.

В издании добавили, что сейчас у Путина есть возможность "не агрессивно" давить на Беларусь благодаря налоговой реформе, проводимой в РФ. В частности, Беларуси, которая беспошлинно покупает российскую нефть и экспортирует большую ее часть, взимая свои собственные пошлины, придется платить больше.

Отмечается, что, хотя Лукашенко публично предостерег Россию от попыток поглотить Беларусь, а официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что слияние России и Беларуси не является предметом обсуждения, отрицания касаются только полного поглощения, а не более глубокого сценария интеграции с Беларусью.

При этом Лукашенко опасается искать помощи на Западе, ведь полагает, что США и Европейский союз хотят подорвать его власть в стране.

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