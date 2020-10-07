У Порошенко призвали власть сделать приоритетом борьбу с COVID-19, а не игорный бизнес

Очередное заседание, где должны были рассматривать вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, отменили из-за того, что правительство якобы полутайно внепланово собиралось на заседание для рассмотрения урегулирования деятельности игорного бизнеса в Украине.

Об этом заявил на брифинге сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Депутат подчеркнул, что на новый антирекорд заболевания коронавирусом власть Зеленского вообще не реагирует.

"Я хотел бы напомнить всем, что они закрыли всю страну на карантин, довели экономику до полного коллапса и запугали население, когда количество инфицированных было в 100 раз меньше, чем мы видим сегодня. И теперь, когда пандемия ежедневно бьет печальные антирекорды, эта эпидемия перестала быть приоритетом для власти Зеленского вообще", – сказал Герасимов.

"Например, сегодня правительство Зеленского отменило свое очередное заседание и не провело его. Для них эти антирекорды ничего не значат", – сообщил депутат.

Представитель "Европейской солидарности" добавил: "Оказывается приоритетом для них является совсем другие вещи. Как оказалось, в понедельник правительство Зеленского провело полусекретное внеочередное заседание, посвященное игорному бизнесу".

По его словам, информации об этом заседании нет на официальном сайте правительства, а есть только в Телеграмм-канале министра Кабинета министров Немчинова.

"Это мне одному кажется что у игорного бизнеса, в казино в высоких кабинетах государства Украина есть свой лоббист?", – подчеркнул он.

По его словам, парламент Украины под очень большим давлением несколько недель потратил, чтобы рассмотреть законопроект об игорном бизнесе и монобольшинство Зеленского его приняло, а после того этот закон был подписан президентом Зеленским.

"После того кто-то очень давит на правительство Зеленского для принятия решений по игорного бизнеса вместо того, чтобы каждый день рассматривать вопросы противодействия эпидемии коронавируса и вопросы национальной безопасности государства", – сказал Герасимов.

"Становится понятным, что именно Зеленский превратил игорный бизнес и казино главным приоритетом для себя и своей команды. Вместо защиты Украины на фронте, вместо противодействия эпидемии коронавируса", – сказал депутат.

"Европейская солидарность" жестко требует от власти определить приоритетом не игорный бизнес, а преодоление эпидемии", – подчеркнул сопредседатель фракции.