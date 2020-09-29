У Порошенко потребовали открыть против Фокина дело о госизмене

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовное производство против первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина по делу о госизмене.

Об этом в Facebook заявила народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко, отметив, что он "откровенно работает на страну-агрессора, а не мирное урегулирование".

"С удивлением читаю заявления слуг, что, мол, бздуры Фокина – это его личные бздуры, а не официальная позиция власти. Это неправда. В ТКГ нет личных бздуры, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны", – заметила нардепка.

Она задалась вопросом, как украинские дипломаты на всех мировых площадках должны доказывать факт российского присутствия в стране, если "переговорщики ее не замечают".

Геращенко отметила, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не отреагировал на соответствующую позицию Фокина, с чего сделала вывод, что глава государства с ней соглашается. Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал, но только в Facebook, а этого недостаточно.

"Силовые и специальные стуктури, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук русских оккупантов воинов – это предательство", – отметила Геращенко.

Напомним, соответствующий резонанс среди украинских депутатов вызвало заявление Фокина о том, что он "не видит" войны между Украиной и Россией.

"Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.

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