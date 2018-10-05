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У Порошенко ответили на обвинения ''Батьківщини'' в давлении на оппозиционные СМИ

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Официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Тараса Козака, который является лицом из близкого окружения Виктора Медведчука, является доказательством, что Россия - идеологический бенефициар.

Об этом заявили в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в ответ на обвинения партии "Батьківщина" в присвоении украинским правительством телеканала.

"Заявления ВО "Батьківщина", лидер которого является постоянным участником эфиров на пророссийских телеканалах, свидетельствуют о длительной и последовательной связи Ю.Тимошенко с телеканалом NewsOne и доказывают зависимость этой политической силы от господ Портнова, Медведчука и Путина", - заявили в БПП.

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В партии настаивают, что СНБО должен принять необходимые меры в соответствии с принятым Постановлением Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Рада приняла постановление об обращении в СНБО о введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Позже внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил о продаже NewsOne нардепу Тарасу Козаку. Позже появилось подробное досье о новом собственнике телеканала.

Персоны
Юлия ТимошенкоВиктор МедведчукТарас Козак
Место
Украина
Объекты
БППВО Батьківщина
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
"Заявления ВО "Батьківщина", лидер которого является постоянным участником эфиров на пророссийских телеканалах, свидетельствуют о длительной и последовательной связи Ю.Тимошенко с телеканалом NewsOne и доказывают зависимость этой политической силы от господ Портнова, Медведчука и Путина", - заявили в БПП. - А это вааще уже 37-ой год. Для начала непонятно в чем обвинили ТВ-каналы, а потом еще и БЮТ за связь с ними. И это при том, что без голосов БЮТа постанова бы не прошла.)))
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Он Алекс
Он Алекс
ОХУЕННО читать комменты ольгинских ШМАРОВОЗОК. понимая,что этих сучек не уважают даже в мордоре.. просто, конченные социопатные мрази... по никам- Степан Графский, Tinin Alex,Николаев Олег,andreyev andrei,Пигин Макс, Крымчанин или Крымчанин Юрий( мразина, которую даже ХуЙло подонком назвал),Хозяин Хохлов( просто ЕБАНУТОЕ),Цимельман Филя ( эту хуйню свои же и завалят),Duremar Vladimir( просто дуремар, не более),викторов виктор и его "друг" ефимов владимир( никто, просто дрочиловая пыль), какая то не понятка -Storm Faded,НУ И ПРОСТО КОНЧЕННАЯ МРАЗОТА ВАФЕЛ -------Русский Солдат...
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Прикольная юридическая база обвинения. - "Официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Тараса Козака, который является лицом из близкого окружения Виктора Медведчука, является доказательством, что Россия - идеологический бенефициар." Фсе, дело доказано. Виновны.)
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