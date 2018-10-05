У Порошенко ответили на обвинения ''Батьківщини'' в давлении на оппозиционные СМИ

Официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Тараса Козака, который является лицом из близкого окружения Виктора Медведчука, является доказательством, что Россия - идеологический бенефициар.

Об этом заявили в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в ответ на обвинения партии "Батьківщина" в присвоении украинским правительством телеканала.

"Заявления ВО "Батьківщина", лидер которого является постоянным участником эфиров на пророссийских телеканалах, свидетельствуют о длительной и последовательной связи Ю.Тимошенко с телеканалом NewsOne и доказывают зависимость этой политической силы от господ Портнова, Медведчука и Путина", - заявили в БПП.

В партии настаивают, что СНБО должен принять необходимые меры в соответствии с принятым Постановлением Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Рада приняла постановление об обращении в СНБО о введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Позже внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил о продаже NewsOne нардепу Тарасу Козаку. Позже появилось подробное досье о новом собственнике телеканала.