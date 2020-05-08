У Порошенко обвинили правительство в срыве соцобеспечения медиков: виновные должны быть наказаны

Несмотря на обещания, закрепленные на законодательном уровне, украинские медики до сих пор не получают надбавок в размере 300% за борьбу с коронавирусной инфекцией. Депутатское обращение с требованием объяснить причины отсутствия соцобеспечения медиков и наказать виновных в том, что выплаты до сих пор не осуществляются, направили чиновникам депутаты "Европейской Солидарности" во главе с лидером этой политсилы Петром Порошенко.

В адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову обращении народные депутаты требуют немедленно принять необходимые меры для осуществления предусмотренных законом выплат. Виновные в задержке выплат на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности.

"Уже второй месяц продолжается фактическое игнорирование предписаний законодательства относительно надлежащего социального обеспечения медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19. Эта ситуация провоцирует акции протеста со стороны медработников, количество и размах которых нарастает. Неэффективные действия со стороны органов исполнительной власти только обостряют социальную напряженность в обществе, а медики остаются социально уязвимыми. Все это негативно сказывается на способности медицинской отрасли эффективно противодействовать распространению пандемии, подрывает авторитет государственной власти, распространяет разочарование в обществе", – говорится в обращении.

Нардепы также требуют обнародования информации о совершенных бюджетных выплатах.

"Вместе с тем, как стало известно, Минздрав направил соответствующие письма главам областных государственных администраций, чтобы они отчитались в разрезе каждого медицинского учреждения и медицинских работников, какие бюджетные суммы и как были выплачены. Требуем обнародования полученной информации, и принятия неотложных мер для немедленного исправления ситуации с невыполнением принятых парламентом Украины законов, направленных на противодействие распространению коронавирусной болезни", – настаивают в "Европейской Солидарности".

Подписанты обращения требуют срочно выполнить требования законодательства и принять меры для повышения социальной защиты медиков, задействованных в ликвидации эпидемии.

"В связи с остротой социальной проблемы, возникшей а также руководствуясь статьей 16 Закона Украины" О статусе народного депутата Украины ", требуем немедленно принять все предусмотренные законодательством Украины меры по обеспечению рационального, эффективного и целевого использования бюджетных средств, предназначенных для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и уровня социальной защиты медицинских работников, задействованных в ликвидации эпидемии и лечении больных COVID-19", – отмечают депутаты.

В обращении "Европейская Солидарность" также просит проинформировать о том, как исполнительная власть использует многомиллиардные суммы, выделенные парламентом для борьбы с эпидемией. Нардепы требуют от правительства отчитаться об остатках средств на казначейском счете, предназначенных для противодействия распространению коронавирусной болезни, об осуществлении выплат медицинским работникам; о количестве средств, направленных из Государственного бюджета учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью и о том, как и в каких объемах они были выплачены; выполнении учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью, требований относительно осуществления дополнительных доплат медицинским и другим работникам в соответствии с действующим законодательством.

Также от исполнительной власти подписанты обращения требуют сообщить о том, какие меры принимаются для установления лиц, виновных в нарушении бюджетной дисциплины, растрате и другом нецелевом использовании бюджетных средств, которые привели к невыплате соответствующих средств работникам учреждений здравоохранения, и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко неоднократно настаивал на немедленном принятии закона о страховании медиков. Депутаты от "Европейской Солидарности" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает страховые выплаты для медиков на случай заболевания COVID-19, а также финансовую помощь семьям тех медицинских работников, которые умерли вследствие коронавирусной болезни.

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