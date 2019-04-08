"У нас не 95 квартал!" В Раде произошел конфликт из-за Порошенко

Во время согласительного совета парламента 8 апреля произошел конфликт между первым вице-спикером ВР Ириной Геращенко и народным депутатом Виталем Куприем.

Внефракционный Куприй, ранее входивший в состав партии УКРОП, перебивал Геращенко, которая вела заседание, и требовал у нее дать ему слово, пишет "Укринформ".

Парламентарий начал обвинять президента Украины Петра Порошенко в том, что он якобы планирует сфальсифицировать результаты второго тура выборов. Геращенко резко отреагировала на такое заявление и осадила нардепа.

Виталий Куприй Facebook Віталій Купрій

"У нас не 95 квартал, а Верховная Рада Украины... Мы видим новые лица и новые принципы работы так называемой новой команды. Мне очень жаль, что так называемая новая команда начинает работу с таких принципов", – заявила Геращенко.

Ирина Геращенко на согласительном совете Facebook Ирина Геращенко

После этого Куприй покинул зал, а заседание продолжилось в обычном режиме.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 Куприй принял решение покинуть свою партию УКРОП, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

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