У Лукашенко "яйца посильнее", чем у Януковича, – Шуфрич о протестах в Беларуси

Александр Лукашенко, который более пяти сроков подряд занимал должность президента Беларуси, более стойкий, нежели бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший сразу же в Россию.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич. Он отметил, что не знает, радоваться этому или горевать.

"Лукашенко очень непростой парень, вы прекрасно это понимаете, и мы это понимаем…Не знаю радоваться этому или горевать, но яйца у него посильнее, чем у Януковича. Тот сразу просто свалили", – отметил Шуфрич, комментируя протесты в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL народные депутаты Украины 4 сентября устроили так называемый день Беларуси в Верховной Раде. Они развесили всюду бело-красно-белые флаги, которые стали символом протестов в соседней стране, и заявили, что ее лидер Александр Лукашенко – диктатор.

Напомним, что протесты в Беларуси против результатов выборов президента проходят в стране с 9 августа. В легитимности избрания Лукашенко на шестой срок сомневаются общественность и наблюдатели.

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