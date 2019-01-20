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У Гриценко ответили Авакову по оплате предвыборной агитации

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У лидера "Громадянської позиції", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко ответили министру внутренних дел Арсену Авакову, который заявил, что политик, изготавливает и распространяет агитационную продукцию незаконно из-за отсутствия счета избирательного фонда.

"Пунктом 8 раздела 1 "Порядка контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины" предусмотрено, что банк, в котором открыты счета, сообщает об этом ЦИК и НАПК не позднее следующего рабочего дня после дня открытия счетов", — говорится в заявлении пресс-службы.

У Гриценко ответили Авакову по оплате предвыборной агитации

Анатолий Гриценко

По словам сотрудников политика, счета избирательного фонда кандидата Анатолия Гриценко были открыты в 11 утра 17 января 2019 года в "Укрэксимбанке". Счета пригодны для использования с момента их открытия. Был выбран исключительно государственный банк. Так штаб кандидата демонстрирует обществу государственный подход к организации избирательной кампании, заинтересованность в открытости и прозрачности источников и направлений финансирования.

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"Пресс-служба заявляет, что, исходя из требований законодательства Украины, до конца рабочего дня 18 января банк должен был направить в ЦИК и НАПК сообщение об открытии счета. Учитывая профессионализм специалистов обслуживающего банка и существующие процедуры обмена информацией и контроля со стороны ЦИК, НБУ и НАПК, пресс-служба не предполагает несообщение со стороны банка ЦИК по состоянию на конец дня 18 января", — продолжили у Гриценко.

"Поэтому, несмотря на то, что счет специального избирательного фонда был открыт 17 января, вся предвыборная агитация кандидата Анатолия Гриценко оплачивается с этого счета", — заключили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Гриценко официально стал кандидатом в президенты Украины. Также лидер "Гражданской позиции" представил свою президентскую программу.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавно...из 10 кучек гавна украинцам надо выбрать ту кучу которая поменьше))))))))))))))
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Andreevski Andrey, не бійся. Після обох виборів (і президент і рада), ми вашому скульптору багато матеріалу вишлемо.
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