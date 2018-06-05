"У Европы проблемы": Арьев предупредил о новой гибридной войне России

Вице-президент ПАСЕ и нардеп от БПП Владимир Арьев заявил, что в скором времени Европу ожидают проблемы из-за новой гибридной войны России.

Таким образом он отреагировал на назначение министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который является ярым сторонником президента РФ Владимира Путина.

"Кто-то скажет, что у нас проблемы с санкциями? Нет, проблемы не у нас, а у Европы. Мы научились противодействовать гибридной войне, европейцы еще нет. Мы выстояли и боремся, они свою гибридную войну еще получат - Кремль уже работает по болевым точкам каждой страны, чтобы взорвать ситуацию в нужное время", - выразил мнение он.

Арьев отметил, что в ЕС хотят возобновить сотрудничество с РФ, поскольку не понимают последствий.

"Какое ложное понимание! Путину и ко нужно не сотрудничество, а доминирование в Европе, которое возможно лишь из-за существенного ослабления евроинституций и хаоса, которые с ослаблением и снятием санкций только приблизятся во времени", - заключил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальвини уличили в хвалебных высказываниях в адрес Путина.

"Я думаю, что Путин - один из лучших государственных деятелей", - заявил он.