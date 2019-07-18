"Тупые идиоты!" Пропагандисты Путина взорвались из-за "террориста" Зеленского

Российские пропагандисты устроили истерику из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского провести одновременный обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

Так, Евгений Попов и Владимир Соловьев обвинили украинскую сторону в том, что она якобы действует "террористическими методами".

"Они же просто дурачатся и глумятся. Годные креативщики, но тупые политики. Верните Кирилла, идиоты!" - взорвался Попов.

"Украина взяла в заложники Кирилла Вышинского, чтобы обменять его на осуждённого за терроризм Сенцова. Суда над Кириллом не было. Его вина не установлена. То есть незамутненный разум администрации Зеленского даже не способен осознать, что они предлагают", - забредил Соловьев.

Зеленский разозлил пропагандистов РФ obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, когда встретится с Путиным. По словам президента, переговоры должны пройти в "нормандском формате" при участии лидеров Германии и Франции.

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