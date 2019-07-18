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"Тупые идиоты!" Пропагандисты Путина взорвались из-за "террориста" Зеленского

11.5т Читать материал на украинском

Российские пропагандисты устроили истерику из-за предложения президента Украины Владимира Зеленского провести одновременный обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

Так, Евгений Попов и Владимир Соловьев обвинили украинскую сторону в том, что она якобы действует "террористическими методами".

"Они же просто дурачатся и глумятся. Годные креативщики, но тупые политики. Верните Кирилла, идиоты!" - взорвался Попов.

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"Украина взяла в заложники Кирилла Вышинского, чтобы обменять его на осуждённого за терроризм Сенцова. Суда над Кириллом не было. Его вина не установлена. То есть незамутненный разум администрации Зеленского даже не способен осознать, что они предлагают", - забредил Соловьев.

Зеленский разозлил пропагандистов РФ

Зеленский разозлил пропагандистов РФ

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, когда встретится с Путиным. По словам президента, переговоры должны пройти в "нормандском формате" при участии лидеров Германии и Франции.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Клоуны решили Россию шантажировать? Все еще не поняли,что каждое такое телодвижение будет приводить к ужесточению позиции РФ.Вышинского должны были выпустить под домашний арест хотя бы,но решили резинку потянуть,получили продление ареста мокрякам,каждый такой шаг будет приводить к ухудшению положения клоунов.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СОЛОВЬЕВ ТУПОЙ ИДИОТ! ЕГО УЖЕ СЛИЛИ И СКОРО ЗАВАЛЯТ!!! ЖЫДЯРА НЕДОРЕЗАННЫЙ И ТВАРЬ НЕРУССКАЯ!!! ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ЖЫДА- ПРИСПОСОБЛЕНЦА: ВЫЛИЗЫВАТЬ ОЧКО БОЛЕЕ СИЛЬНОМУ ЗА ДЕНЬГИ!!! МЕРЗКАЯ НАЦИЯ НЕДОЛЮДЕЙ!!!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну и что не так сказал Соловьев?
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