"Считает Украину частью РФ": Зеленскому указали на результат "понимания" Путина

Поступки президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о том, что он не считает Украину независимым государством.

На это указал в эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о "понимании" с Путиным.

"С моей точки зрения, тут несколько противоречий. Свидетельством "понимания" Путина должны быть его поступки, а не ощущения президента Владимира Зеленского. А поступки следующие: только с начала этого года потери наших военнослужащих – 7 человек. И 30 раненых. Вот это результат "понимания позиций", – подчеркнул Тука.

Он также обратил внимание, что Зеленский в очередной раз говорил об установлении мира, а не о победе.

"За все время каденции от президента нашей страны мы вообще ни разу не услышали слова "победа", – отметил Тука.

По его мнению, истинное мировоззрение Путина отражает скандальное заявление о том, что "Украина вообще не государство".

"Путин в глубине своей души не считает Украину отдельным, независимым государством. Он считает ее частью РФ, частью "великой и могущественной" России, которая волею судеб, по непонятным для Путина причинам, оказалась независимым государством. У Зеленского ощущение другое. Он считает, что Украина – независимое государство, но Россия – это "братский народ", – пояснил он.

При этом Тука подтвердил, что в российском информационном пространстве за последние полтора месяца усилилась критика в адрес Зеленского.

"Его уже иначе чем Порошенко-2 на российских информканалах не называют", – добавил бывший чиновник.

Зеленский считает, что Путин понимает его позицию .president.gov.ua/kremlin.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее в интервью изданию The Times of Israel Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о том, что Украина якобы не является страной.

"Я не знаю, о чем он (Путин. – Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – сказал Зеленский.

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