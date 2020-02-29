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29 февраля • обновлено в 11:55
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Тука об отставке Суркова: Путин сменил политику по Украине

2.5т
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Президент России Владимир Путин отказался от методов силового воздействия на Украину, однако цель его имперской политики останется прежней.

Об этом в эфире ObozTV заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя замену куратора "украинского направления" в Кремле с Владислава Суркова на Дмитрия Козака.

По мнению Туки, "воз под названием имперская политика Российской Федерации остается неизменным".

"Принципиальная разница между Козаком и Сурковым - Сурков сторонник силовых методов решения. Это не всегда означает прямое применение российской армии. На Донбассе это применение незаконных вооруженных формирований, проведение спецопераций, в том числе информационных. Это среда Суркова", - пояснил экс-чиновник.

"Козак добивается той же самой цели, но другими методами. Пример - Приднестровье. Именно Козак был генеральным конструктором идеи прямых переговоров между Кишеневом и Тирасполем в свое время. Это привело к тому, что конфликт остается до сих пор не решенным, но РФ сменила свой статус сначала со стороны конфликта на наблюдателя, потом на гаранта мира, и в конце концов часть 14 армии сейчас пребывает в голубых касках. Такими методами действует Козак", - рассказал он.

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Ответ Суркову: это России не существует, какой-то суповой набор

Тука считает безосновательными надежды украинской власти "договориться с Россией посередине".

"Россия не настроена ни на какие торги... Я вспоминаю цитату Голды Меир - мы хотим жить, а они хотят нас уничтожить, поле для компромисса довольно небольшое. По какой серединке - серединке Днепра? Нет никаких внешних признаков того, что РФ меняет свою позицию", - подчеркнул бывший замминистра.

"Жертву можно зарубить топором - будет много крови и мозги по стенам. А можно подушкой придушить - вроде, более гуманно, а результат тот же самый. Сурков был более одиозным, и украинскому обществу было легче демонстрировать агрессивные действия РФ. А Козак будет действовать так завуалированно, что намного сложнее будет объяснять нашим гражданам, которые "устали от войны", ни единого дня не бывая на фронте, куда нас затягивают те или иные действия", - заключил Тука.

Тука: Путин сменил политику по Украине, но цель прежняя

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Владислав Сурков Дмитрий Козак Владимир Путин Георгий Тука
Место
Украина
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Кристина Стефанова
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