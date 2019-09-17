"Гангрена на теле Украины": Тука назвал главные риски "плана Штайнмайера"

На встрече в "нормандском формате" Франция и Россия попытаются получить от Украины согласие на реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе.

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский согласится с этим планом, предупредил в эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука напомнил, что в последнее время от должностных лиц и спикеров команды Зеленского звучало много противоречивых заявлений.

"Такая непоследовательность позиций вызывает обеспокоенность по поводу будущего "нормандского формата", которую высказал, в том числе, и Леонид Кучма", – отметил он.

Экс-чиновник поддержал мнение главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что нельзя проводить выборы на Донбассе "на условиях боевиков".

"Я только поддерживаю такую позицию. Но она в корне не совпадает с тем, чего сейчас пытаются добиться от Украины Франция с Россией при пассивной позиции Германии… Поэтому, к сожалению, у меня нет убежденности в том, что президенту Владимиру Зеленскому удастся устоять во время проведения "нормандской встречи" и не согласиться на предложения РФ и Франции", – добавил он.

При этом, по его словам, "план Штайнмайера" является неприемлемым для Украины.

"В чем заключается смысл "формулы Штайнмайера"? В том, что сначала – выборы, потом – статус, и после этого – выведение войск и восстановление контроля над территорией и границей. Я считаю такую последовательность абсолютно неприемлемой", – подчеркнул экс-чиновник.

"Нам пытаются в тело здорового унитарного государства "втюхать" очаг гангрены, которая начнет загнивать", – пояснил Тука.

Также он выразил обеспокоенность последним заявлением главы ОБСЕ, который тоже высказался в поддержку "плана Штайнмайера".

"В связи с этим очень опасным выглядит тезис о том, что легитимность этих псевдовыборов должна засвидетельствовать именно ОБСЕ", – обратил внимание Тука.

Карта оккупированных районов Донбасса 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей. Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "ЛДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

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