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18 ноября • обновлено в 11:10
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"Не дождетесь!" Цимбалюк затроллил Путина из-за "капитуляции" Украины

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Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко осадил российских оккупантов во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, которые открыто намекают на то, что Украина должна капитулировать на Донбассе.

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил захватчикам, что для этого нет ни малейшего повода и они могут забыть о таком сценарии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Величие России и ее государя сейчас достигли такого уровня, что они готовы встречаться с представителями Украины исключительно для того, чтобы принять капитуляцию. Но возникает вопрос: ребята, вы что там, ку-ку? Почему вы решили, что если еще чуть-чуть подождать, еще чуть-чуть надавить, чуть-чуть там поджечь, там заморозить, то Украина падет к вашим ногам? Ничего подобного!" – ответил украинец на наглые посылы, которые звучат из страны-агрессора.

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Цимбалюк и Путин

Цимбалюк и Путин

Кроме того, Цимбалюка удивил тот факт, что с момента избрания президентом Украины Владимира Зеленского российские журналисты постоянно уговаривают Путина встретиться с главой украинского государства.

"А тот все время не находит не то времени, не то желания, не то просто ждет, когда наша украинская команда будет готова идти на столь необходимые Кремлю уступки. Ребята, не дождетесь!" – ответил журналист на оккупационную риторику Кремля и его прислужников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что, пообещав достичь мира на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. Ведь на самом деле прекратить войну может только Россия, которая ее развязала. И решение об этом может принять только Путин.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Соболева Марина
Соболева Марина
Боль Аленя — 06.08.2015, 15:03 да никто его к 2019 не построит и к 2020 не построит, просто животным бросают косточку чтобы не скучали...у турков босфор,турки решают будет мост или нет. но то что плешивое животное недавно говорило эрдогану ставит под сомнения любой мост. вот и денежку уже на будущее переводят)) внезапно))) Статский Советник — 06.08.2015, 15:27 А если построим - ящик Вдовы Клико презентуешь? Боль Аленя — 06.08.2015, 16:10 давай поспорим, давай свои контакты, но обычно когда русские просирают они сваливают,потому что слова честь и достоинство пустой звук
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ограниченные, селючьи рассуждения. Путин не будет встречаться с Зеленским просто посмотреть в очи. Должна быть повестка, должно быть уже согласованнное заявление, уже принятое решение. И ещё. Таки да, Украина подписала капитуляцию в Минске. Это факт. Чего этот ушастый чебуратор выеживается и кривляется, совершенно не понятно
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да уж. Картина - галантерейщик и кардинал. Цимбалюк, он спасет Украину, как только,так сразу. А знаете, чего вы не дождетесь? Чтобы Цымбалюк и ему подобные стали усиленно любить Украину находясь на ее территории. Но они как-то предпочитают делать это сидя в Москве. И знаете, в этом его отличие от дуры Соколовой. Жить в Москве гораздо комфортнее. Там и чище. И красивее. И сытнее. И спокойнее.
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