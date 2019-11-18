"Не дождетесь!" Цимбалюк затроллил Путина из-за "капитуляции" Украины

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко осадил российских оккупантов во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, которые открыто намекают на то, что Украина должна капитулировать на Донбассе.

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил захватчикам, что для этого нет ни малейшего повода и они могут забыть о таком сценарии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Величие России и ее государя сейчас достигли такого уровня, что они готовы встречаться с представителями Украины исключительно для того, чтобы принять капитуляцию. Но возникает вопрос: ребята, вы что там, ку-ку? Почему вы решили, что если еще чуть-чуть подождать, еще чуть-чуть надавить, чуть-чуть там поджечь, там заморозить, то Украина падет к вашим ногам? Ничего подобного!" – ответил украинец на наглые посылы, которые звучат из страны-агрессора.

Цимбалюк и Путин

Кроме того, Цимбалюка удивил тот факт, что с момента избрания президентом Украины Владимира Зеленского российские журналисты постоянно уговаривают Путина встретиться с главой украинского государства.

"А тот все время не находит не то времени, не то желания, не то просто ждет, когда наша украинская команда будет готова идти на столь необходимые Кремлю уступки. Ребята, не дождетесь!" – ответил журналист на оккупационную риторику Кремля и его прислужников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что, пообещав достичь мира на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. Ведь на самом деле прекратить войну может только Россия, которая ее развязала. И решение об этом может принять только Путин.

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