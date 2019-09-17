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17 сентября • обновлено в 11:24
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"Включат медведя с балалайкой": Цимбалюк рассказал, в чем Кремль не уступит Зеленскому

1.7т Читать материал на украинском

На переговорах "нормандской четверки" Кремль может пойти навстречу президенту Украины Владимиру Зеленскому только в двух вопросах – обмен пленными и разведение войск. Однако он ни за что не согласится выводить свои войска с Донбасса для проведения там выборов.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Есть шансы для решения пунктов один и два – обмен военнопленными и отвод войск. Да, со скрипом, но тем не менее. А дальше они включат медведя с балалайкой, мол, какие иностранные войска? Подумаешь, люди ходят в военной форме. Ее же, как вы знаете, можно купить в любом военторге. Или техника нашлась в шахтах. Чем не объяснение?" – спрогнозировал позицию оккупантов на саммите Цимбалюк.

Новости
Зеленского ждет опасная встреча с Путиным: что принесет "нормандский формат"

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников предупредил, что Кремль всеми способами пытается склонить Украину к капитуляции на Донбассе ради встречи в "нормандском формате". Однако если Зеленский пойдет у агрессора на поводу, то рискует войти в историю как тот, кто развязал гражданскую войну.

Также он считает, что если Украина согласится реализовать "формулу Штайнмаера", как того требует Россия, она рискует создать на своей территории аналог Приднестровья и получить замороженный на долгие десятилетия конфликт.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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руденко евгений
руденко евгений
если будет разведение и обмен всех пленных - уже хорошо...
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Южный Гарик
Южный Гарик
А этот, жопоголовый, видел хоть одного российского военного на Донбассе? Ему предлагали поездку в любую точку Донбасса с охраной, отказался, знал, что поймают ща его лживый язык
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Орда ещё попьёт украинской кровушки.Душить надобно всем миром гидру людожерскую.
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