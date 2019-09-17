"Включат медведя с балалайкой": Цимбалюк рассказал, в чем Кремль не уступит Зеленскому

На переговорах "нормандской четверки" Кремль может пойти навстречу президенту Украины Владимиру Зеленскому только в двух вопросах – обмен пленными и разведение войск. Однако он ни за что не согласится выводить свои войска с Донбасса для проведения там выборов.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Есть шансы для решения пунктов один и два – обмен военнопленными и отвод войск. Да, со скрипом, но тем не менее. А дальше они включат медведя с балалайкой, мол, какие иностранные войска? Подумаешь, люди ходят в военной форме. Ее же, как вы знаете, можно купить в любом военторге. Или техника нашлась в шахтах. Чем не объяснение?" – спрогнозировал позицию оккупантов на саммите Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников предупредил, что Кремль всеми способами пытается склонить Украину к капитуляции на Донбассе ради встречи в "нормандском формате". Однако если Зеленский пойдет у агрессора на поводу, то рискует войти в историю как тот, кто развязал гражданскую войну.

Также он считает, что если Украина согласится реализовать "формулу Штайнмаера", как того требует Россия, она рискует создать на своей территории аналог Приднестровья и получить замороженный на долгие десятилетия конфликт.

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