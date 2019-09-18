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18 сентября • обновлено в 11:42
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"Поедут покорять Сибирь?" Цимбалюк ярко ответил Жириновскому на идею о разделе Украины

1.6т Читать материал на украинском

Скандальный российский политик Владимир Жириновский предложил объединить Россию, Украину и Беларусь в одно русскоязычное государство. Кроме того, он выступил за раздачу российских паспортов всем желающим украинцам и за вхождение западных областей страны в состав Польши.

Неадекватные идеи скандального депутата нелегитимной Госдумы возмутили украинского журналиста Романа Цимбалюка, и он ярко ответил на оккупационные мечты рупора Кремля в своем видеоблоге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"О, как технично "братушки" разделили между соседями нашу страну! Единственный момент – не спросили у нас. Но, я так понимаю, в качестве компенсации у нас будут российские паспорта. Однако тут любителям "русского мира", а они у нас еще остались, нужно быть очень бдительными. Потому что за русскими паспортами будет предложено отправиться покорять, или осваивать Сибирь. Ну, все, как сто лет назад!" – сказал Цимбалюк, предостерегая сторонников дружбы с Россией и идеи о "братских" народах.

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Жириновский и Цимбалюк

Жириновский и Цимбалюк

На своей странице в Facebook журналист также подчеркнул, что Москва не оставляет попыток провернуть с Украиной нехитрую схему – разделить между соседями во славу "русского мира", предложив ее гражданам поменять паспорт на российский и переехать в Воркуту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Жириновский
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Бгг,ну "очччень яркий ответ"-О, как технично "братушки" разделили между соседями нашу страну! Единственный момент – не спросили у нас))))Селянин,мы разве спрашивали вас,когда Крым забрали?Вот тут ты обоссрался.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
70rus xxx, Только россиянин может гордиться что ударил в спину и под шумок обворовал. Падшее племя.
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Он Алекс
Он Алекс
70rus xxx,» )Селянин,мы разве спрашивали вас,когда Крым забрали?» так все таки забрали ... в не волеизъявление крымчан о присоединении было.. походу обосрался ты , поклонник педика педофила жириновского
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