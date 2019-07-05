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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК запретила экс-заму Пшонки баллотироваться в Раду

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Центральная избирательная комиссия сняла с парламентских выборов Рената Кузьмина, который во времена Виктора Януковича был заместителем генпрокурора Виктора Пшонки.

Как передает Гражданская сеть ОПОРА, такое решение было принято в пятницу, 5 июля, на заседании ЦИК. Кузьмин баллотировался в Раду по списку "Оппозиционной платформы — За жизнь" Медведчука-Бойко под номером 35.

Генпрокуратура подозревает Кузьмина в ряде преступлений, в частности, в легализации имущества, добытого преступным путем.

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Выборы под угрозой срыва: ЦИК сделал громкое заявление

Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин

aif.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верховный суд окончательно запретил идти в депутаты скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко.

Ранее ЦИК сняла с выборов бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Ренат Кузьмин
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Лізуть з усіх шпарин, як таргани.
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