ЦИК запретила экс-заму Пшонки баллотироваться в Раду

Центральная избирательная комиссия сняла с парламентских выборов Рената Кузьмина, который во времена Виктора Януковича был заместителем генпрокурора Виктора Пшонки.

Как передает Гражданская сеть ОПОРА, такое решение было принято в пятницу, 5 июля, на заседании ЦИК. Кузьмин баллотировался в Раду по списку "Оппозиционной платформы — За жизнь" Медведчука-Бойко под номером 35.

Генпрокуратура подозревает Кузьмина в ряде преступлений, в частности, в легализации имущества, добытого преступным путем.

Ренат Кузьмин aif.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верховный суд окончательно запретил идти в депутаты скандальному экс-депутату и олигарху Александру Онищенко.

Ранее ЦИК сняла с выборов бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария.

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