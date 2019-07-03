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ЦИК запретил Шарию идти в Раду: подробности

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Центральная избирательная комиссия отменила решение о регистрации пророссийского блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Об этом сообщает "Громадське". Отмечается, что за запрет Шарию баллотироваться в Верховную Раду проголосовали все присутствующие члены ЦИК.

Причиной стала информация, подтверждающая, что Шарий не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет, как того требует законодательство о выборах.

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Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

sm-news.ru

Так, Служба безопасности опубликовала официальное письмо, адресованное главе ЦИК Татьяне Слипачук, в котором подтвердила нарушение блогером закона.

"Гражданин Шарий выехал за пределы Украины 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская область) поездом Ковель-Москва и после этого в страну не въезжал", – сказано в документе.

ЦИК запретил Шарию идти в Раду: подробности

Пресс-служба СБУ

Кроме того, отмечается, что Шарий был объявлен в розыск. По данным Интерпола, в 2014 году он находился на территории Нидерландов, а в 2018 году обосновался в Литве.

Стало известно также, что в 2013 году Министерство безопасности и юстиции Нидерландов уведомило Генеральную прокуратуру Украины о том, что блогер получил статус беженца, в связи с чем не может быть выдан в Украину.

"Таким образом, с учетом указанного выше, считаем, что гражданий А. Шарий с 24.01.2012 года на территории Украины не пребывал", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
Тег
ЦИК
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
С нами США! Вам пе...а!
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3
2
Северг Олег
Северг Олег
Ну теперь начнётся. Шарий их всех теперь сгнобит, всех вместе и каждого по отдельности. Очень очень они пожалеют об этом, как и их пахан парашенка тысячу раз пожалел что не извинился перед Анатолием в свое время
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6
Северг Олег
Северг Олег
Себостьян Прейро, Сам сказал йухню и сам же засмеялся. Тебе бы мозгов приятель где то раздобыть бы. Хотя бы как у курицы
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1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Северг Олег, ага. Петушарий только себя йухом отхлестать может пфахахахаха
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3
2

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