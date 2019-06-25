ЦИК снова отказала скандальному Онищенко идти в Раду

Центральная избирательная комиссия повторно отказала народному депутату Александру Онищенко в регистрации кандидатом на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Как передает Гражданская сеть ОПОРА, данное решение ЦИК приняла на заседании 24 июня. Комиссия даже подала апелляцию на решение Шестого апелляционного суда, который обязал ее зарегистрировать нардепа-беглеца.
"ЦИК уже второй раз отказывает Онищенко в регистрации. И все потому, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", – сказано в сообщении.
Отметим, что решение было принято единогласно.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Александр Онищенко достал судовое решение о том, что он якобы не скрывается от украинского правосудия в Европе, а представляет страну на спортивных соревнованиях.
23 июня Центральная избирательная комиссия обжаловала решение суда по регистрации беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на внеочередных выборах в Раду.
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