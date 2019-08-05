ЦИК провалила подсчет результатов выборов в Раду: детали скандала

Центральная избирательная комиссия не успела официально огласить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду до 5 августа, как того требует законодательство.

5 августа ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины с последних восьми, сообщает пресс-служба комиссии на странице в Facebook. Подчеркивается, что работа по подсчету голосов продолжится 6 августа.

"На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования, комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019-го в 7 ОВО", – сказано в сообщении.

Таким образом, нардепами признано следующих лиц:

Требушкина Р. В. - в ОВО № 50; Балогу В.И. - в ОВО № 69; Бондаря М.Л. - в ОВО № 119; Марчука И.П. - в ОВО № 193; Рудика С.Я. - в ОВО № 198; Зуева М.С. - в ОВО № 207; Зуба В.А.- в ОВО № 209.

ЦИК Зеркало недели

Отметим, итоги выборов не подведены в округе №210 с центром в Прилуках на Черниговщине.

Согласно электронного подсчета бюллетеней, там побеждает Сергей Коровченко (21,24% или 16440 голосов) от "Слуги народа". От него на 101 голос отстает самовыдвиженец Борис Приходько (21,11% или 16 4400 голосов). ЦИК обязала окружную комиссию №210 до 16:00 6 августа провести повторный пересчет голосов на 33 участках.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине показала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались в парламент по мажоритарных округах.

Как писал OBOZREVATEL:

После парламентских выборов 21 июля Верховная Рада обновилась на 80%. 342 народных депутата зайдут в инаугурационный день на Грушевского, 5 впервые

Окончательные результаты голосования на выборах в Раду будут подведены до 5 августа.

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