ЦИК показала, как будут выглядеть бюллетени на местных выборах. Фото

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила форму и цвета бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Разные цвета выбраны, чтобы облегчить процесс подсчета голосов, сообщается на странице ЦИК в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов", – сказано в сообщении на сайте комиссии.

Какие цвета будут у бюллетеней:

голубой цвет – по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленый цвет – по выборам депутатов районного совета;

светло-желтый цвет – по выборам депутатов городского совета;

светло-серый цвет – по выборам депутатов районного совета;

кремовый цвет – по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет – по выборам сельского, поселкового, городского головы.

Также отмечается, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе в соответствии со цветом и с текстовой частью только с одной стороны.

Напомним, что 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания. Ранее OBOZREVATEL опубликовал календарь выборов.