ЦИК огласила победителей второго тура выборов мэров в Украине. Список

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала результаты выборов мэров, которые прошли 22 ноября.

На сайте ЦИК официально опубликованы данные только по 8 городам, подсчет в 3 еще продолжается.

Днепр

Главой города снова стал действующий мэр Борис Филатов (партия "Пропозиция"), который набрал 150 782 голосов (78,07%).

Никополь

Член партии "За майбутнє" Александр Саюк стал главой Никополя – 12 533 голосов (54,64%).

Славянск

Мэром Славянска избрали члена партии "Оппозиционного блока" Вадима Ляха – 16 811 голосов, (60,87%).

Ужгород

Новым мэром Ужгорода стал самовыдвиженец Богдан Андриив – 12 869 голосов (51,01%).

Николаев

В Николаеве действующий глава Александр Сенкевич ("Пропозиція") снова стал мэром – 54 411 голосов (59,74%).

Бердянск

Должность мэра Бердянска получил кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов – 17 282 голосов (49,98%).

Ривне

Представитель партии "Европейская солидарность" Александр Третяк стал новым главой Ривного – 27 451 голосов (50,24%).

Черкассы

Во втором тур победил действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") –30 073 голосов (54,33%).

По данным "Опори" на местных выборах в Полтаве победил действующий глава города Александр Мамай (За майбутнє) – 9817 голосов.

Глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий заявил, что действующий городской глава Андрей Садовый ("Самопоміч") снова стал мэром Львова – 143 466 голосов (62,25%).

На выборах в Дрогобыче предварительно победил действующий глава Тарас Кучма (самовидвижение).

Добавим, что в Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, новые выборы пройдут уже в 2021 году.

В Кривом Роге действующий мэр Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать участие во втором туре выборов. Голосование перенесли на 6 декабря.

Также отметим, что в Борисполе назначили дату новых выборов после смерти мэра от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.