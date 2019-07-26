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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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ЦИК обработала 100% протоколов: кто прошел в Раду

20.2т Читать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела окончательные итоги голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По данным обработки 100% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа". На втором месте находится "Оппозиционная платформа – За жизнь". Третья позиция досталась ВО "Батьківщина". Такую статистику опубликовали на официальном сайте ЦИК.

Выборы

Выборы

izbirkom.org.ua

В целом топ-5 проходных партий выглядит так:

  • "Слуга народа" – 43,16%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;

  • ВО "Батьківщина" – 8,18%;

  • "Европейская солидарность" – 8,10%;

  • "Голос" – 5,82%.

ЦИК обработала 100% протоколов: кто прошел в Раду

ЦИК обработала 100% протоколов: кто прошел в Раду

ЦИК обработала 100% протоколов: кто прошел в Раду

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Новая Верховная Рада

Новая Верховная Рада

Также появилась полная картина голосования по мажоритарным округам. Там президентская партия "Слуга народа" также является абсолютным лидером. В частности, все мандаты на 13 округах представители "Слуги народа" собрали в Киеве. В Херсонской, Ривненской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях они не добрали по одному мандату.

Что касается Львовщины, Винниччины и Хмельнитчины, то там мажоритарщики от партии президента не смогли одержать победу даже на половине участков. На Волыни по мажоритарке от "Слуги народа" и вовсе прошел лишь один кандидат.

Вторая по численности в новой Раде партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" победила на мажоритарке только в Донецкой и Луганской областях.

Детальнее ознакомиться со списком мажоритарщиков-победителей можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ЦИК должна установить официальные результаты выборов в Верховную Раду не позднее чем на 15-й день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

  • На этих выборах украинцы установили исторический антирекорд. Явка на них, по данным ЦИК на 20:00, составила 49,8%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
ЦИК Партия "Слуга народа" "Оппозиционная платформа - За жизнь" ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность" Партия Вакарчука "Голос"
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